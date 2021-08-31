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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ماجد نجم: جامعة حلوان منصة تعليمية قوية بما تمتلك من برامج مميزة وفريدة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الصيدلة جامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم،  الدكتور سامح سرور عميد الكلية عن تقديم عدد اثنين منحة تفوق إلي أوائل الثانوية العامة القسم العلمي "علوم" وذلك للدراسة ببرنامج الفارم دي "الصيدلة الإكلينيكية".


وهنأ  الدكتور ماجد نجم اوائل الثانوية العامة، موضحا أن هذه المنح تأتى للطلاب المتفوقين من طلبة الثانوية العامة تقديراً لما بذلوه من جهد وعطاء مؤكدا أن جامعة حلوان تعد منصة تعليمية قوية ذات طابع تنافسى مع الجامعات الإقليمية و العالمية بما تمتلكة من برامج  عديدة  متنوعة ومميزة وفريدة فى آن واحد، ما من شأنه أن يساهم في إطلاع طلاب الجامعة على العديد من النظم عالمياً وينتج فى الوقت ذاتة خريجين مؤهلين للعمل داخليًا وخارجيًا، من خلال قوة وتفرد وتنوع وتميز برامجها المنتقاه بعناية والتى تؤهل طلابها عند تخرجهم للانخراط السريع فى أسواق العمل محلياً وأقليمياً ودولياً مضيفاً أن ذلك هدفاً استراتيجياً لجامعة حلوان لتحقيق آمال وطموحات طلابها .

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وقد أفاد  الدكتور سامح سرور ان الدراسة بالبرنامج تتطلب 177 ساعة معتمدة موزعة على 10  فصول دراسية وتشمل متطلبات الكلية الاختيارية بالإضافة إلى ثلاث ساعات معتمدة كمتطلبات للجامعة،  مضيفاً ان ذلك يتطلب أيضاً اجتياز سنة الامتياز والتى تشمل مشروع التخرج فى إحدى التخصصات المطروحة للتسجيل، كما يتم تدريب الطالب ميدانيا بواقع 100 ساعة تدريب فعلية فى الصيدليات الأهلية والحكومية وصيدليات المستشفيات التى يقرها مجلس الكلية.

الثانوية العامة الدكتور ماجد نجم طلاب الجامعة الدكتور سامح سرور الدكتور ماجد

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