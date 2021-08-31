بعد التتويج بـ الدوري.. استقالة المدرب العام للزمالك.. تفاصيل

تقدم أحمد عبد المقصود المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باعتذار رسمي للجنة المكلفة بإدارة النادي لعدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة.

وحرص أحمد عبد المقصود علي عقد جلسة مع حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك وحسين السيد عضو اللجنة والمشرف علي فريق الكرة، تقدم خلالها باعتذر رسمي عن الاستمرار.



وأكد عبد المقصود في اعتذاره أنه يتعرض لضغوطات بسبب الجو العام للكرة المصرية في الوقت الحالي والأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الكروية بالإضافة إلى رغبته للعودة للعمل كمدير فنى وتقبل مسؤولو الزمالك اعتذاره وتمنوا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وتحدث أحمد عبد المقصود مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، لإخطاره رسميا برحيله عن الجهاز الفني، وهو ما تقبله المدير الفني متمنيا له التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

و أكد أحمد عبد المقصود أنه سيحصل على راحة لمدة أسبوع أو 10 أيام وبعدها سيحدد وجهته المقبلة، في الموسم الجديد.



وأضاف أنه يمتلك عرضين رسميين للعودة للتدريب في السعودية خلال الموسم المقبل، وبعد انتهاء الإجازة سيحدد وجهته المقبلة.

يذكر أن الزمالك توج مؤخرا، بلقب الدوري المصري الممتاز.