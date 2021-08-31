لتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة..وزير القوى العاملة يُكرم 8 منشآت بالبحرالأحمر

واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان ، لليوم الثاني علي التوالي جولاته الميدانية لمحافظة البحر الأحمر.

حيث أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، وصول مبادرة "مصر بكم أجمل"، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة البحر الأحمر في مرحلتها الثانية في برنامجها الأول لتأهيل ذوي الهمم والعزيمة.

كما كرم وزير القوى العاملة ٨ منشآت بالبحرالأحمر، لتوفير فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.

وذلك في إطار "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة، وتدريب ٤٠ متدربًا من شباب الجنسين للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة ، والتى تستهدف كل أبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم على مستوى الجمهورية وإلحاقهم بسوق العمل ومساعدتهم على تنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يرغبون بها.