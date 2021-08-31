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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الوادي الجديد في 24 ساعة| الزملوط يشهد إحتفال بدء الدراسة بكلية الطب.. ويفتتح المركز التكنولوجي

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد

شهدت محافظة  الوادي الجديد عدة أحداث خلال الـ 24 ساعة الماضية ـ ونقدم لقراء صدى البلد أحداث 24 ساعة بالمحافظة التي جاءت كالآتي:

الزملوط يشهد إحتفال المحافظة ببدء الدراسة بكلية الطب البشرى بجامعة الوادي الجديد 

 

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، إحتفال المحافظة ببدء دخول كلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد الخدمة للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢، بناء على موافقة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأساتذة الجامعة.

 

وقدم الزملوط التهنئة لأهالي المحافظة ، متمنياََ التوفيق والنجاح لأبنائها لخدمة المنظومة الصحية والتخفيف عن المواطنين للحصول على الخدمة الطبية .

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع استثمار زراعي بقرية الراشدة بالداخلة

الزملوط يشهد احتفالية بدء الدراسة بكلية الطب البشري في جامعة الوادي الجديد

وعلي صعيد آخر، شهد المحافظ الإحتفال بإستكمال أعمال تطوير مركز د حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة وبدء تقديم كافة الخدمات الطبية والتأهيلية والرياضية والتوفيهية التي يشملها المركز لخدمة، موجهاََ بتوزيع كمية من اللحوم علي صغار العاملين وذوي الهمم بالكلية والمركز.

 

محافظ الوادي الجديد يفتتح المركز التكنولوجي وشادر الخضر والفاكهة بالداخلة 

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال تطوير المركز التكنولوجي بمدينة الداخلة وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، ترافقه الأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ والسيد نبيل حنفي رئيس المركز، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها المحافظة . 

 

وأشاد المحافظ بمنظومة العمل و أداء العاملين داخل المركز، موجها بمنحهم مكافأة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه، تقديرها لجهودهم في خدمة المواطنين وتقديم الخدمات بأيسر وأسرع الآليات توفيراََ للوقت والجهد. 

 

وفي سياق آخر، افتتح المحافظ شادر الخضر والفاكهة الذي تم إنشاءه بمدينة موط والذي يهدف إلى بيع منتجات الصوب الزراعية بأسعار الجملة للتخفيف عن المواطنين والحد من إرتفاع الأسعار ، ومساعدة الشباب المستفيدين من مشروعات الصوب الزراعية في تسويق منتجاتهم. 

 

وعلي هامش جولته ، وجه الزملوط بتطوير مقر مخازن شركة ريجوا القديم غير المستغل بمدينة موط ، لإقامة موقف سيارات الأجرة بديلاََ عن الموقف الحالي. وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الإستفادة من الأصول غير المستغلة لإقامة مشروعات خدمية لصالح المواطنين.

 

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إستثمار زراعي بقرية الراشدة بالداخلة 

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، مشروع إستثمار زراعي لزراعة النخيل والصوب الزراعية بقرية الراشدة بالداخلة علي مساحة ٤٠٠ فدان ، ترافقه  حنان مجدي نائب المحافظ والسيد نبيل حنفي رئيس المركز.

 

وأشاد المحافظ بالمشروع الذي يضم فسائل نخيل عالية الجودة و ١٤ صوبة زراعية لإنتاج الخضروات ( فلفل- خيار - باذنجان)، موجها بطرح هذه المنتجات بأسعار مخفضة بمنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية بالمدينة والقري لتخفيف العبء عن المواطنين.

 

وفي سياق آخر، افتتح المحافظ شادر الخضر والفاكهة الذي تم إنشاءه بمدينة موط والذي يهدف إلى بيع منتجات الصوب الزراعية بأسعار الجملة للتخفيف عن المواطنين والحد من إرتفاع الأسعار ، ومساعدة الشباب المستفيدين من مشروعات الصوب الزراعية في تسويق منتجاتهم. 

 

وعلي هامش جولته ، وجه الزملوط بتطوير مقر مخازن شركة ريجوا القديم غير المستغل بمدينة موط ، لإقامة موقف سيارات الأجرة بديلاََ عن الموقف الحالي. وذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الإستفادة من الأصول غير المستغلة لإقامة مشروعات خدمية لصالح المواطنين.

الوادى الجديد قراء صدى البلد القيادات التنفيذية محافظة الوادى الجديد خطة الدولة صدى البلد البحث العلمي الـ 24 ساعة اخبار الوادي الجديد اخبار المحافظات

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