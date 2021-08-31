أحمد أبو السعد : أداء البورصة المصرية جيد خلال أغسطس ولا توجد خسائر كبيرة

قال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة غرفة البورصة المصرية، أن السوق اليوم متماسك لحد ما، مؤكدا أن اليوم حدث تهدئة في أحول أسواق البورصة.

وأضاف أبو السعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن حجم التغير لرأس المال السوقي هو الموجود اليوم بتعاملات البورصة.

زادت بنسبة 3.75%

وتابع عضو مجلس إدارة غرفة البورصة المصرية، أن أداء البورصة المصرية جيد خلال شهر أغسطس مؤكدا انها زادت بنسبة 3.75%.

وأشار أبو السعد إلى أنه لا يوجد أي خسارة كبيرة تمت، مؤكدا أن معدل الهبوط كان أقل من نصف في المائة.