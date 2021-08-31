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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد أبو السعد : أداء البورصة المصرية جيد خلال أغسطس ولا توجد خسائر كبيرة

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قال أحمد أبو السعد، عضو مجلس إدارة غرفة البورصة المصرية، أن السوق اليوم متماسك لحد ما، مؤكدا أن اليوم حدث تهدئة في أحول أسواق البورصة.

 

وأضاف أبو السعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن حجم التغير لرأس المال السوقي هو الموجود اليوم بتعاملات البورصة.

 

 زادت بنسبة 3.75%

وتابع  عضو مجلس إدارة غرفة البورصة المصرية، أن أداء البورصة المصرية جيد خلال شهر أغسطس مؤكدا انها زادت بنسبة 3.75%.

 

وأشار أبو السعد إلى أنه لا يوجد أي خسارة كبيرة تمت، مؤكدا أن معدل الهبوط كان أقل من نصف في المائة. 

 

البورصة المصرية أحمد أبو السعد أسواق البورصة رأس المال السوقي تعاملات البورصة

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