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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار النفط 1%‏ وسط توقعات بانخفاض الطلب

النفط
النفط

سجلت أسعار النفط اليوم، انخفاضًا بلغ 1٪، مع توقعات بانخفاض الطلب بعد أن أغلق إعصار "إيدا" مصافي التكرير الأمريكية في خليج المكسيك.‏


أغلقت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أكتوبر المقرر أن تنتهي اليوم منخفضة 42 سنتًا أو 0.6٪ ‏عند 72.99 دولارًا للبرميل.، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند الإغلاق 71 سنتاً أو 1٪ عند ‏‏68.50 دولاراً.‏

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وأظهرت وثيقة أن اللجنة الفنية المشتركة في "أوبك+" تتوقع أن تظل سوق النفط في عجز يبلغ 0.9 مليون برميل يوميا هذا العام، لكنها ستسجل فائضا 2.5 مليون برميل يوميا في 2022، وسيتم تسجيل الفائض في ظل قيام مجموعة "أوبك+" بزيادة إنتاجها من النفط بشكل تدريجي.

وتتوقع اللجنة أن ينمو الطلب العالمي على النفط 5.95 مليون برميل يوميا هذا العام، بما يتماشى مع توقعاتها السابقة، و3.28 مليون برميل يوميا العام المقبل.

واليوم جرى اجتماع اللجنة الفنية فيما ستجتمع مجموعة "أوبك+"، في أول سبتمبر 2021 لبحث زيادة متفق عليها في السابق قدرها 400 ألف برميل يوميا لعدة أشهر قادمة.

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