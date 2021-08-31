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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: سرعة إنجاز المشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء تحوله إلى معجزة

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب مصطفى بدران عضو مجلس النواب، إن خطط تنمية سيناء متواصلة على قدم وساق، بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، موضحا ان الهدف هو تحويل سيناء لمجتمع عمراني وتنموي متكامل وإتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل داخلها، ضمن المشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء.

 

وأشاد بدران في بيان له اليوم بالتوجيهات، التي أصدرها الرئيس السيسي، في مشروع استصلاح الأراضى فى شمال ووسط سيناء، وإطلاعه على مستجدات استصلاح  وزراعة نحو 270 ألف فدان بوسط وشمال سيناء، خاصة فيما يتعلق بأفضل الزراعات، وفقا للدراسات المناخية والزراعية بالمنطقة.

 

كما لفت عضو مجلس النواب، إلى العديد من المشاريع التي تنفذها الدولة سواء ما يتعلق بنقل المياه أو المحاور أو الطرق الخاصة بالمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، والأهداف المتعلقة به، باعتبار سيناء أحد الكنوز الثرية التي تمتلكها مصر وأهملت لسنوات طويلة ولم يتم استغلالها بالشكل الأمثل.

 

وشدد بدران على أن التوجيهات في الإسراع بالمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، يجعله مشروع القرن في سيناء، ويحوله لمعجزة حقيقية تتم على أرضها.

النائب مصطفى بدران مجلس النواب تنمية سيناء خطط تنمية سيناء الرئيس السيسي تحويل سيناء لمجتمع عمراني مجتمع عمراني

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