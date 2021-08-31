ضبط 19 طن سكر مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

حملات تموينية

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.



حملات تموينية في البحيرة



في نفس السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات مكبرة على الأسواق والمخابز، بمركزى (شبراخيت و كفرالدوار) أسفرت عن الآتي:-



- ضبط قائد سيارة نصف نقل لتجميعه ٧ أطنان سكر تموين مدعم من تاجر تموين بمركز أبو حمص للاتجار غير المشروع بها بمركز كفر الدوار .



- ضبط ١٢ طن سكر تمويني مدعم تاريخ الإنتاج الأصلي فبراير ٢٠٢٠ ويتم تعديله إلى أغسطس ٢٠٢١ مما يعد غشا تجاريا.



- تحرير ٨ محاضر لمخابز توقفت عن الإنتاج بدون عذر قهرى أو إذن من الإدارة بذلك.



- تحرير محضرين لمخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



- ضبط ١٠ أطنان مخصبات زراعية مجهولة المصدر داخل ٢٠٠ شيكارة زنة الواحدة ٥٠ كجم.



- ضبط ١٠٠ طبق فيبر حلويات مجهولة المصدر بدون بيانات أو علامات توضح تاريخ الانتاج.



- تحرير محضرين لثلاجات حفظ الخضروات لعدم وجود سجل حركة للثلاجة.



- محضر لأحد محلات بيع المواد الغذائية لعدم الاعلان عن الاسعار.