عاجل
نشرة أخبار العالم.. مقتطفات من مكالمة بايدن والرئيس الأفغاني قبل سقوط كابول.. آبي أحمد يواجه أزمة تشكيل حكومة.. تحذير أممي من كارثة إنسانية في أفغانستان البورصة تربح 31.4 مليار جنيه خلال شهر أغسطس نشرة المرأة والصحة| أسباب إصابة بعض متعافي كورونا بشلل الوجه.. اكتشاف سلالة شديدة التحور في نيوزيلاندا التعليم العالي: حالة واحدة لن يسمح فيها للطلاب بدخول معامل التنسيق أخبار الحوادث|حبس المتهمين بخطف طفل المحلة.. ضبط عصابة البنوك.. ضبط 36 قطعة أثرية بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية

ضبط 19 طن سكر مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. 

لتيسير الحركة المرورية.. رفع 894 حالة إشغال طريق في البحيرة

محافظ البحيرة: تم تغيير أسماء شارعي حسن البنا ويوسف القرضاوي


حملات تموينية في البحيرة


في نفس السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر  بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات مكبرة على الأسواق والمخابز، بمركزى (شبراخيت و كفرالدوار) أسفرت عن الآتي:- 

- ضبط قائد سيارة نصف نقل لتجميعه ٧ أطنان  سكر تموين مدعم من تاجر تموين بمركز أبو حمص للاتجار غير المشروع بها بمركز كفر الدوار .

-  ضبط  ١٢ طن سكر تمويني مدعم تاريخ الإنتاج الأصلي فبراير ٢٠٢٠ ويتم تعديله إلى أغسطس ٢٠٢١ مما يعد غشا تجاريا. 

- تحرير ٨ محاضر لمخابز توقفت عن الإنتاج بدون عذر قهرى أو إذن من الإدارة بذلك. 

- تحرير محضرين لمخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات. 

-  ضبط  ١٠ أطنان مخصبات زراعية مجهولة المصدر داخل ٢٠٠ شيكارة زنة الواحدة ٥٠ كجم. 

- ضبط  ١٠٠ طبق فيبر حلويات مجهولة المصدر بدون بيانات أو علامات توضح تاريخ الانتاج. 

-  تحرير محضرين لثلاجات حفظ الخضروات لعدم وجود سجل حركة للثلاجة. 

-  محضر لأحد محلات بيع المواد الغذائية لعدم الاعلان عن الاسعار.  

ضبط ١٩ طن سكر البحيرة محافظ البحيرة كفر الدوار حملات تموينيه مديرية التموين بالبحيرة اخبار البحيرة اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

المحافظ: البحيرة شهدت خلال الـ 3 أعوام الماضية تنفيذ مشروعات بقيمة 67 مليار جنيه

محافظ البحيرة يتابع مشروعات حياة كريمة

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. إعارة محمدالشناوي.. خروج أكرم توفيق من المنتخب.. تفاوض لضم مصطفى البدري من الإنتاج

مايكروسوفت تعلن موعد طرح ويندوز 11 رسميا

فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

أخبار البرلمان| كاميرات المراقبة بالمحال مصيدة للعصابات الإجرامية.. وتفاصيل عقوبة استغلال الأطفال فى التسول

زيادة جديدة في أسعار نيسان صني بمصر

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: الأهلي يوافق على إعارة الشناوي للنصر السعودي

لجنة مكافحة كورونا تكشف مفاجأة: إصابات دلتا أصبحت عائلية في مصر

خاص .. تعديل مفاجئ داخل الجهاز الفني لـ الأهلي.. تفاصيل

تخبط شديد.. أستاذ موارد مائية يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة

رحيل جنش.. شوبير يكشف عن مفاجآت بشأن خطة صفقات الزمالك

ميدو يحذر الأندية من خطورة صفقات الأهلي الجديدة في الموسم المقبل

أمطار بعدة مناطق.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين حول طقس نهاية الأسبوع

شوبير يعلن رحيل ثنائي الأهلي .. وموقف المعارين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

طريقة عمل مهلبية الجزر للأطفال في 15 دقيقة

بالصور.. لحظة افتتاح رئيس الوزراء لمركز شركة أمازون اللوجيستى بالعاشر

بعد الانسحاب الكبير .. هل أصبحت أفغانستان حرة بعد 20 سنة من غزو واشنطن؟ .. تفاصيل الساعات الأولى بعد رحيل القوات الأمريكية .. وإعلان طالبان النصر من المطار

فيديو

فيديو جراف.. حسناء سيف الدين تكشف تفاصيل معاناتها مع المرض

ميدو يحسم الجدل حول عقوبة شيكابالا ومصير كأس مصر.. فيديوجراف

هدية الرئيس السيسي لأسرة طفل المحلة زياد البحيري بعد تحريره.. فيديوجراف

وزير الدفاع يبحث مجالات التعاون العسكري مع نظيره الكوري الجنوبي

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: في الكتب حياة

وفاء شباره تكتب: ولا نسيتك

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات

د.إيمان غنيم تكتب: الأطباء وانتخابات النقابة

د. محمد يونس عبد الحليم يكتب: الوعي العام بضرورة الاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة

نرمين الشال تكتب: مساوئ العالم الرقمي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

شريف سمير

زائر النهار!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: من طرف خفى «1»

مني أحمد

نجيب مصر

ريهام مازن

أعرفتم لماذا قال الرئيس السيسي ذلك؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ