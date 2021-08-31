محافظ البحيرة: تم تغيير أسماء شارعي حسن البنا ويوسف القرضاوي

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن مبادرة حياة كريمة فريدة من نوعها على مستوى العالم ومتكاملة تهدف لتحسين حياة المواطنين؛ موضحا أن هناك 4 آلاف قرية وتابع في 6 مراكز بالبحيرة تشملها مبادرة حياة كرمية تخدم 3.5 مليون نسمة، وهو نصف عدد سكان المحافظة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد،: «محافظة البحيرة شهدت خلال الـ 3 أعوام الماضية تنفيذ مشروعات بـ 67 مليار جنيه».



وأشار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى أن هناك 8 آلاف مشروع يتم تنفيذها على أرض محافظة البحيرة في إطار مبادرة حياة كريمة.



واستطرد ، أن هناك قطارين سريعين سوف يمران في أراضي محافظة البحيرة، إضافة إلى إعادة تأهيل 1100 طرق في البحيرة.



واختتم : إن البحيرة عامرة برموزها ومثقفيها وقاماتها ويتم التواصل معهم وسيتم عقد لقاء معهم، موضحًا أنه تم تغيير أسماء شارعي حسن البنا ويوسف القرضاوي.



أكد اللواء هشام آمنة ، محافظ البحيرة ، أن المحافظة تٌولي اهتماما بالغا لتنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات.

وأشار إلى أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع ٨٠٢١ مشروع فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه بمراكز (دمنهور – كفر الدوار – أبو حمص – حوش عيسى – أبو المطامير – وادي النطرون ) بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية، و٢٠٧ وحدة قروية، وأكثر من ٣٩٠٠ تابع.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذى عقده اليوم اللواء المحافظ لمتابعة مبادرة “حياة كريمة” وأعمال التنفيذ وموقف الأراضي والمشروعات الجارية بالمبادرة بقاعة الإجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى بحضور اللواء أ.ح أمجد عبد ربه – مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية والمشرف العام لأعمال التطوير بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة البحيرة وم حازم الأشموني – السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر – السكرتير المساعد والعميد أ.ح أحمد السويدي – المستشار العسكرى للمحافظة ومشرفي الأعمال بالقطاعات والمراكز وأعضاء لجان المتابعة بالقوات المسلحة ورؤساء المدن الست المنفذ بها المبادرة ومديري المديريات ورؤساء الشركات وممثلي كافة الجهات المعنية والمشاركة بالمبادرة.