فيديوجراف.. شغّلوني .. حقيقة تدوينة الفنان أسامة عباس المنتشرة على السوشيال ميديا

انتشرت تغريدة غريبة للفنان الكبير أسامة عباس عبر السوشيال ميديا والتي دوّن فيها انه يبحث عن عمل، حيث اثارت تعاطف الكثيرين من جمهوره، في مطالبات للمنتجين والمخرجين بضرورة الاهتمام بمثل هؤلاء النجوم الكبار الذين لهم تاريخ كبير في مجال الفن .

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حقيقة تغريدة أسامة عباس

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة للفنان اسامة عباس مكتوبا فيها :" انا لسه عايش وعاوز أشتغل" حيث وجهت التغريدة الي المنتجين بضرورة توفير عمل فني للفنان اسامة عباس ولكن سرعان ما ردت نقابة المهن التمثيلية على تلك التدوينة وكشفت مدى حقيقتها .

رد نقابة المهن التمثيلية على تغريدة أسامة عباس

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور اشرف زكي بيانا لإيضاح حقيقة تغريدة الفنان اسامة عباس والتي يطلب فيها من المنتجين ترشيحه في احد الاعمال الفنية وحذرت فيها النقابة من الاساءة او التطاول على فناني مصر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حقيقة تداول تغريدة الفنان اسامة عباس من خلال الفيديوجراف التالي...