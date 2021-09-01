انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة علاج الأمراض المزمنة بدمياط

محافظة دمياط

أعلنت مديرية الشئون الصحية بدمياط، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، من خلال قياس مستوى السكر العشوائي بالدم.

وقال الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة، إن المبادرة تتضمن قياس ضغط الدم والوزن والطول بالإضافة إلى توفير تحاليل وظائف الكلى.

وأوضح أن المبادرة تقدم خدماتها بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة في مراكز دمياط وكفر سعد وفارسكور والزرقا وكفر البطيخ.

وأضاف أنه يجري توفير تحليل السكر التراكمي والدهون كمرحلة أولى، بمركز صحة أول بدمياط والمركز الطبي العام بدمياط الجديدة، ومركز طب أسرة كفر سعد ووحدة الوسطاني، ورعاية الروضة، ومركز طب أسرة الزرقا، ورعاية كفر البطيخ. وبين وكيل وزارة الصحة،.

وتابع ،أن جميع الخدمات تقدم بالمجان من خلال المبادرة للسيدات والرجال اعتبارًا من سن ٤٠ عامًا مع توفير الإحالة لأقرب مستشفي في حالة الحاجة.

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