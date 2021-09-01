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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من إيطاليا.. ياسمين صبري تخطف قلوب متابعيها عبر «إنستجرام»

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

 

وظهرت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة ساحرة من إيطاليا.

 

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات كالآتى: "قمر  - ربنا يحميكى - مشاء الله”.

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

 

وتعرضت ياسمين صبري مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.

ياسمين صبري التواصل الاجتماعي الفن السوشيال ميديا نجوم الفن

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