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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بتلعب فانتازي وطالبت برخصة للإنجاب.. ماذا تريد سمية الخشاب ؟

سمية الخشاب
سمية الخشاب

يبدو أن اهتمامات النجمة سمية الخشاب بدأت تتغير من وقت لآخر، وفقًا لاهتمامات الجمهور وكذلك مجاراة التريندات الوقتية.

لم تعد حسابات سمية الخشاب على السوشيال ميديا تقتصر على صورها الشخصية وكواليس أعمالها، أو حتى مكايدة أحمد سعد فحسب، لكنها تشعبت لتشمل موضوعات عدة بات على رأسها الرياضة وكرة القدم.

سمية بتلعب فانتازي وبتتكلم عن رونالدو 

الجديد بشأن سمية لخشاب ما كشفت عنه من خلال منشور لها عن ممارسة لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي، اللعبة التخيلية التي تقوم على التوقعات واختيار التمثيل الأنسب قبيل كل جولة من مباريات الدوري الفعلي، ومن ثم تجميع النقاط مع تألق اللاعبين.

سمية الخشاب احتفت بقدوم رونالدو إلى مانشستر يونايتد وتسيده لـ لعبة الفانتازي بسعر تخيلي 12.5 مليون دولار، حيث كتبت منشورًا كشفت فيه نيتها تجاه اللاعب وضمه في التشكيلة الرئيسية لها.

كتبت سمية: « تقريبا مش هيلعب أساسي الجولة الجاية فبفكر أسيب برونو الجولة دي وبعدين ابيعه الجولة الجاية و أجيب رونالدو.. للاسف برونو الضحيه ».

وكتبت في منشور قبله بأيام: « شكرا @ManUtd_AR علي انكم استجبتوا لطلبي وجبتوا كريستيانو رونالدو وبصراحه انا مبسوطه جدا وان شاء الله المان يونايتد في الصداره ودايما احلي جمهور و جلوري جلوري مان يونايتد وبحبكم يا احلي ديفلز ».

جمهور الكرة يحفز سمية الخشاب 

وتلقت سمية الخشاب، تعليقات كثيرة من متابعيها على منشوراتها الرياضية، حيث تنوعت التعليقات بين الدعم والسخرية والتعجب من الاهتمام المفاجئ بالرياضة.

وكتب أحد المتابعين تعليقًا على منشوراتها: « بنت الكيان اول من نادت برجوع كرستيانو الي بيته .. أحب اشكرك جدا يا فنانة »، لترد عليه سمية الخشاب « على الله يطمر ».

وعلق آخر على صورة نشرتها لكريستيانو رونالدو، حيث دعاها للدخول معه في دوري الفانتازي الخاص به: « ماتيجي يافنانة تلعبي معانا في الدوري بتاعنا ».

وكتب أحد المتابعين: « يافنانة انتي بتحللي أحسن من ناس كتير ، يارب نشوفك على الشاشة مع كابتن رضا عبد العال وكابتن شادي محمد ».

سمية الخشاب تطالب برخصة للإنجاب

سمية الخشاب لم تنفك أيضًا عن المنشورات المثيرة للجدل، حيث نشرت مؤخرًا عدد من البوستات الاجتماعية المثيرة للجد التي تتعلق بقضايا الزواج والإنجاب والتربية.

وأقحمت سمية الخشاب نفسها فجأة في هذه الأمور وجاءت بآراء ربما يراها الشارع المصري حديثة أو غريبة على مسامعه مثل المطالبة برخصة للإنجاب.

كتبت سمية: « انا بطالب برخصه وامتحان لـ الانجاب، يعني قبل ما الازواج يخلفوا يروحوا يطلعوا الرخصه دي فيتعملهم اختبار هل هما مؤهلين يربوا او لا؟ هل هما mentally stable؟ هل هيطلعوا نشأ كويس للمجتمع؟ واللي يسقط فالامتحان يعملوله therapy وياخد كورس تدريب لحد ما ينجح عشان ميظلموش الاطفال معاهم ».

ونصحت سمية الخشاب متابعيها في منشور أخير قالت فيه: « اياكوا تستغنوا عن شخصيتكم أو نفسكم عشان تعجبوا حد، هيجي يوم وشخصيتكم الحقيقه تظهر وهتخسروا الحد ده، اللي هيحبك هيحبك زي ما انت ».

 

سمية الخشاب فانتازي الدوري الإنجليزي رونالدو مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

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