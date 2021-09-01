ضبط 7 أطنان دجاج مجمد وأسماك فاسدة في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة و شوادر بيع اللحوم و ثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وقسم الصحة العامة و التفتيش بإدارتي مدينة الزقازيق والصالحية الجديدة البيطرية بالإشتراك مع إدارة مباحث التموين و شرطة المسطحات بالشرقية وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينتي الزقازيق والصالحية الجديدة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفة لثلاجة لحفظ وبيع اللحوم والدواجن وثلاجة لحفظ وبيع الأسماك ومطعم و 3 محلات جزارة ،كما تم ضبط 6 أطنان و 13 كجم دجاج مجمد و أجزاء دجاج وطن و100كجم أسماك و 45 كجم لحوم قطع ومفروم مخالفة مجهولة المصدر و 23 كجم لحوم ذبح خارج المجازر وتم تحرير محاضر المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية

وعلي جانب أخر فقد قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي الفني (صناعي – تجاري - زراعي) للعام الدراسي 2021 / 2022 م للمرة الثانية بحيث يكون الحد الأدنى لكل نوعية من نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج طبقا للكشوف المرفقة.

وأوضح المحافظ أن أعداد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 بلغ 115132 طالب وطالبه حضر منهم 114466 طالب وطالبه ونجح منهم 93689 طالب وطالبه واعداد الطلبة اللذين تقدموا لاداء امتحانات الدور الثاني 21443 طالب وطالبه نجح منهم 18000.