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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار عاجل من الحكومة تجاه السيارات منتهية التراخيص المتروكة بالشوارع

سيارات متهالكة
سيارات متهالكة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة و المنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن.

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ويقضي التعديل بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعوى إلى 6 أشهر؛ لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.

مصطفى مدبولي يترأس اجتماع الحكومة 

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، والذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

ارشيفية 


واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى أعمال مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة"، والذى عُقد فى مستهل الاسبوع الجارى بحضور العديد من قيادات دول الجوار والدول الصديقة للعراق، مشيراً إلى أن حرص القيادة السياسية المصرية على حضور هذا المؤتمر، إنما يأتى فى إطار دعم ومساندة جهود الحكومة العراقية فى عودة الدولة الوطنية والاضطلاع بممارسة دورها الفاعل والمتوازن على المستويين العربى والاقليمى، وبما يضمن صون الأمن والاستقرار، وتحقيق وتلبية متطلبات الشعب العراقى .

مجلس الوزراء 


وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الزيارات الميدانية التى قام بها لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية خلال هذا الاسبوع، والتى شملت زيارة مُجمع مصانع "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر، لانتاج اللقاحات، مؤكداً أهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات، وصولاً لأفضل عرض ممكن لإنتاج اللقاحات وتوفيرها  لمصر والقارة الأفريقية.


وتناول رئيس الوزراء الجولة التى قام بها فى محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبورواش، لتفقد أعمال التوسعات بها، حيث جدد الإشارة إلى أن هذه المحطة تُعد أحد أكبر مشروعات المعالجة لمياه الصرف الصحى ليس فى مصر فقط ولكن على مستوى المنطقة، وأن ما يتم تنفيذه من أعمال ضخمة بها سيوفر الخدمة لنحو 9 ملايين مواطن.    

رئيس الوزراء 


ونوه رئيس الوزراء إلى مشاركته أمس فى افتتاح مستودع شركة "أمازون" بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً فى هذا الصدد سعى الحكومة الدائم لدعم القطاع الخاص فى مختلف المجالات، باعتباره شريكاً اساسياً فى عمليات التنمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على إزالة وحل أى معوقات قد تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، مشيراً إلى ما يتمتع به السوق المصرى من فرص واعدة، تستهدف الدولة من خلال ذلك جذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة الأجنبية منها.


وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الشكر لوزراء المجموعة الاقتصادية على ما بذلوه من جهود لوضع سيناريوهات أداء الاقتصاد المصرى فى السنوات المقبلة، والتى تم عرضها اليوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذى كان قد وجه بإعدادها من منطلق استقراء المستقبل وفق مؤشرات دقيقة، وذلك سعياً لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

الوزراء الجنائية السيارات العامة الأحياء

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