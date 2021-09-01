باحثة: متحرش الانترنت أكثر حظا من متحرش الشارع

قالت عبير سليمان، الباحثة فى شئون المرأة، إن هناك نسبة قليلة من السيدات هى من تقوم بأبتزاز الرجل والتحرش به، بنسبة من 20إلى 40%، لافته إلى أن متحرش الرجال بالسيدات تصل إلى 60 لـ 80%.

وأضافت"سليمان"، خلال حوارها ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البل، أن المتحرش الالكترونى يحصل على معلومات جاهزة عن اى شخص مثل أفراد العائلة والنشاطات والمواقف السياسية والاجتماعية وغيرها.

وأشارت الباحثة فى شئون المرأة، إلى أن متحرش الانترنت أكثر حظاً من متحرش الشارع، لانه يستطيع الوصول إلى أفكارك وقد يصل التحرش إلى الابتزاز والتخويف أو حتى القتل.

وفى سياق أخر، قالت الباحثة عبير سليمان، إن الزواج مصدر للسعادة، لافتة إلى أن بعض الأزواج يعتقدون أن الاغتصاب الزوجى أمر عادي، ولكنه أبشع اغتصاب يحدث للمرأة ويمارسه الزوج ضد زوجته.

وأضافت "سليمان" خلال استضافتها ببرنامج الجمعة فى مصر، المذاع عبر فضائية MBC مصر، أن المرأة مخلوق رقيق لا بد أن تُعامل بلطف، ولا يلجأ زوجها مطلقا لاستعمال العنف ضدها تحت أي شكل من الأشكال.

وأكدت رفضها التام لتجسس الأزواج على بعضهم البعض، سواء بالتفتيش فى الهواتف المحمولة أو وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن هذا الأمر يولد أزمات كبرى بين الزوجين، تقود بدورها فى النهاية للعنف الزوجي.