الألمانية سيمون تتوج بأول ذهبيات مونديال الدراجات بالقاهرة

توجت الالمانية جيتي سيمون بذهبية منافسات فردي الاسكراتش سيدات ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار والتي تستضيفها مصر بمضمار الدرجات باستاد القاهرة في الفترة من 1 الى 5 سبتمبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .



وحصدت الروسية فاليريا فالجونين الميدالية الفضية لذات السباق ، فيما حصدت البولندية ماجا تراكا الميدالية البرونزية .



وسوف تقام مراسم تسليم ميداليات هذا السباق عقب حفل الافتتاح مباشرة .



ومن جانبها أشادت جيتي سيمون الفائزة بالميدالية الذهبية في سباق فردي سكراتش سيدات بالتنظيم المصرى لبطولة العالم لدرجات الناشئين مضيفة أن الأجواء رائعة بالنسبة لها خاصة أنها الزيارة الأولى لها لمصر.



وأضافت أنها واجهت بعض الصعوبات في الإعداد خاصة لظروف فيروس كورونا لكنها استطاعت التغلب عليها و خاضت عدة معسكرات قبل البطولة.