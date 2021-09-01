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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: إنفاق عُشر سرادقات العزاء على الفقير أرحم للميت

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نصيحة ودعوة إلى عموم المسلمين بشأن إقامة سرادقات العزاء والمآتم بالصورة المعتادة، لافتاً إلى أن هناك صورا أكثر نفعاً وخيراً ورحمة للميت.

 

وقال وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لو أنفق أهل الميت على الفقراء معشار ما ينفقون على سرادقات العزاء لكان خيراً لهم وأرحم لميتهم".

 

حكم سرادقات العزاء

تظل عادة إقامة السرادقات الفاخرة للمتوفى أمرا يحرص على اتباعه عموم المسلمين على اختلاف أحوالهم وأوضاعهم الاجتماعية، ومع انتشار صور البذخ والتفاخر، واضطرار البعض إلى الاستدانة من أجل الظهور بمظهر يليق بأسرة المتوفى.

 

وحرصت المؤسسات الدينية على بيان الحكم الشرعي لتلك المسألة، وكيفية توجيه الأعمال بصورة صحيحة من أجل نفع الميت بالصورة المُثلى وتجنب إهدار الأموال فيما لا يفيد ولا ينفع.

 

حكم إقامة السرادقات

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن إقامة السرادقات وإحضار القراء للقراءة سنةٌ حسنةٌ وعملٌ مشروع، وذلك من الأمور المشروعة في أصلها ما لم يقترن بها إسرافٌ أو مباهاةٌ وتفاخرٌ أو أكلُ أموال الناس بالباطل، وذلك بشرط أن لا تكون من أموال الورثة القُصَّر، وأجر القارئ على ذلك جائزٌ ولا شيء فيه؛ لأنه أجرُ احتباسٍ وليس أجرًا على قراءة القرآن.

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حكم إحضار المقرئين

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إن الأمر الشرعي بقراءة القرآن الكريم جاء على جهة الإطلاق، ومن المقرر أن الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال؛ فلا يجوز تقييد هذا الإطلاق إلا بدليل، وإلا كان ذلك ابتداعًا في الدين بتضييق ما وسَّعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

 

وبين المفتي أن قراءة القرآن الكريم عند القبر على الموتى قبل الدفن وفي أثنائه وبعده مشروعةٌ ابتداءً بعموم النصوص الدالة على مشروعية قراءة القرآن الكريم، بالإضافة إلى أنه قد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موضحاً أن قراءة القرآن على روح المتوفَّى وهبة ثوابه إليه أمر مشروع بعموم أدلة الشرع الإسلامي واتفقت عليه كلمة الفقهاء من المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة، وهو الهدية القيِّمة التي يقدمها الحي للميت، وقد أخذ العلماء وصول ثواب القراءة إلى الميت مِن جواز الحج عنه ووصول ثوابه إليه؛ لأن الحج يشتمل على الصلاة، والصلاة تقرأ فيها الفاتحة وغيرها، وما وصل كله وصل بعضه، وهذا المعنى الأخير وإن نازع فيه بعضهم إلَّا أن أحدًا مِن العلماء لم يختلف في أن القارئ إذا دعا الله تعالى أن يهب للميت مثل ثواب قراءته فإن ذلك يصل إليه بإذن الله؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب.

 

وتابع: إحضار القُرَّاء لقراءة القرآن في سرادقات العزاء أمرٌ جائزٌ ومشروعٌ ولا شيء فيه، وأجر القارئ جائز ولا شيء فيه؛ لأنه أجرُ احتباسٍ وليس أجرًا على قراءة القرآن، فنحن نعطي القارئ أجرًا مقابل انقطاعه للقراءة وانشغاله بها عن مصالحه ومعيشته، بشرط أن لا يكون ذلك من تركة الميت، وأن لا يكون المقصود به المباهاة والتفاخر، وعلى الناس أن يستمعوا وينصتوا لتلاوة القرآن الكريم. فالأمر في ذلك واسعٌ، والتنازع مِن أجْل ذلك لا يرضاه الله ولا رسوله صلي الله عليه وآله وسلم، بل هو مِن البدع المذمومة؛ إذ مِن البدعة تضييق ما وَسَّع الله ورسوله صلي الله عليه وآله وسلم، فإذا شَرَع اللهُ سبحانه وتعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية إيقاعه أكثرَ مِن وجهٍ فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته، ولا يصح تقييده بوجهٍ دون وجهٍ إلَّا بدليل.

 

وشدد المفتي: "إذا كان ذلك من أجل المباهاة والتفاخر فهو إسرافٌ محرمٌ شرعًا، وتشتد الحرمة إذا كان قد حُمِّل القُصَّرُ من أهل الميت نصيبًا في ذلك، أو كان أهل الميت في حاجة إليها، ولا يجوز أن ينفق أحد في ذلك كله من تركة الميت أو مال غيره إلا عن طيب نفس منه، ولا يُحمَّل القصَّرُ ولا من لم تطب نفسه بذلك شيئًا منه".

 

ولفت إلى أن أهل الميت يكونون في أمس الحاجة إلى من يخفف عنهم ويواسيهم بالقول وبإعداد الطعام لهم وبالمال إذا كانوا في حاجة إلى ذلك؛ لانشغالهم وإرهاقهم بمصابهم وتجهيزاته، وهذا معنى قول رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: «اصْنَعُوا لآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا؛ فَقَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي والحميدي في "مسنده" واللفظ له من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما.

وزير الاوقاف سراقات العزاء إقامة السرادقات حكم إحضار المقرئين مفتى الجمهورية قراءة القران الميت

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