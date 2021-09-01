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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتكليفات من القيادة السياسة..

محلل مالي: دعم القطاع الخاص يستهدف زيادة معدلات التنمية وفرص العمل

القطاع الخاص- تعبيرية
القطاع الخاص- تعبيرية

قال أحمد معطي، المدير الإقليمي ومحلل أسواق المال الدولية، إن الدولة تعطي اهتماما كبيرا بدعم القطاع الخاص وريادته؛ باعتباره أحد مصادر تنمية الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب.


وأكد "معطي"، لـ "صدى البلد"، أن القيادة السياسة كلفت الحكومة وفقًا لاستراتيجية واضحة بإفساح الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا وإستراتيجيا في ملف التنمية الشاملة، معتبرا أن تلك الإجراءات ظهرت عبر التيسيرات المقدمة للعاملين بالشركات والكيانات الانتاجية المحلية والأجنبية من القطاع الخاص خصوصا في ملف المعاملات الضريبية وعمليات تيسير مناخ الاستثمار بالتوازي مع عمليات ميكنة كافة الخدمات المؤداه للمستثمرين و العاملين بالقطاع الخاص.

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الرئيس السيسي يستعرض الوضع الاقتصادي لمصر.. ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ 7,7%.. وخفض معدلات الدين الخارجي 


وقال الخبير المالي، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء، مع الحكومة للتأكيد علي أهمية دور القطاع الخاص في التنمية، يؤكد اجراءات الدولة وتحركاتها الحقيقية والشاملة للاسراع في كافة المعوقات الاقتصادية خصوصا في ملفات التوظيف وجذب الاستثمار وتنمية الانتاج المحلي وزيادة فرص التنافسية للصادرات المصرية.


وأشار إلى أن تكليفات الرئيس للوزارات المعنية بالحكومة بمنح المزيد من التيسيرات المحفزة للقطاع الخاص تسعي في تقليص الأعباء التي يتحملها الاقتصاد القومي جراء تداعيات فيروس كورونا بالاضافة للاسراع في تحريك قوي الاقتصاد القومي .

 

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري".


معدلات نمو

وتم التأكيد على التصاعد التدريجي في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام الحالي 2021 ليحقق قفزة كبيرة ولافتة ليصل إلى نسبة 7,7% في الربع الرابع من العام، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة المتعلقة بتداعيات جائحة كورونا، والتي واجهتها الحكومة باتباع مسار متوازن حافظ على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وسلامة المواطنين بالتوازي مع استمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

 

بالإضافة إلى التأثير الإيجابي للحزم التحفيزية التي اعتمدتها الدولة خلال فترة الجائحة على رفع معدلات النمو، حيث حافظت العديد من الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو إيجابية.

 

كما تم في ذات الإطار تناول ما تم التوصل إليه بشأن المسار التنازلي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي بدءاً من العام المالي الحالي، فضلاً عن جهود فض التشابكات المالية في ضوء العديد من المبادرات المتخذة في هذا الخصوص، إلى جانب انخفاض معدلات البطالة خلال عام 2021.

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض أهم المستهدفات للاقتصاد المصري خلال المرحلة القادمة، والتي تقوم بالأساس على تحقيق نمو مستدام من خلال الوصول إلى مستويات مرتفعة من الاستثمار والحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تحقيق مستويات عالية من التشغيل وفرص العمل اللائقة، والوصول لمستوى مناسب من الاحتياطي الأجنبي وخفض معدلات الدين الخارجي عبر الحد من الاقتراض الخارجي واقتصاره على القروض التنموية.
 

توجيه رئاسي

وقد وجه الرئيس السيسي بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذاً في الاعتبار الدور التنموي الهام للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.


منتدى التعاون

وقد شهد الاجتماع كذلك التطرق إلى آخر الاستعدادات المتعلقة بتنظيم واستضافة "منتدى مصر للتعاون الدولي والتعاون الإنمائي 2021"، والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 8-9 سبتمبر الجاري بالقاهرة، وذلك بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من الدول والمنظمات شركاء التنمية من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص.

 

يسعى المنتدى إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، خاصةً عقب التداعيات السلبية التي تسببت فيها جائحة كورونا على مستوى العالم على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي، والانعكاسات السلبية لذلك على تباطؤ جهود الدول لتحقيق التنمية.

 

كما سيتم تسليط الضوء على ريادة مصر على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بجهود تحقيق التنمية والإصلاحات الاقتصادية، وكذا الاهتمام الذي توليه الدولة لتعزيز العلاقات المشتركة والتعاون متعدد الأطراف

استثمار السيسي الصناعة صادرات التنمية الشاملة استثمارات التجارة والصناعة الاستثمارات

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