روسيا تتوج بذهبية سباق السرعة ببطولة العالم للدراجات

توج المنتخب الروسى بسباق السرعة في منافسات الناشئين والناشئات ببطولة العالم للدراجات والتى تستضيفها مصر وتستمر حتى 5 سبتمبر الجارى ، بعد تحقيق الميدالية الذهبية والمركز الاول.

وجاءت نتائج سباق الناشئين بفوز روسيا بالمركز الأول و .المانيا بالمركز الثانى والفضية، بينما توج بالبرونز بولندا



وفى منافسات الناشئات توجت روسيا بالذهبية والمركز الاول، و المانيا بالمركز الثانى،والفضية ، بينما حصد الميدالية البرونزية إيطاليا.



وتم تسليم الميداليات عن طريق رئيس الاتحاد الدولي، و وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي