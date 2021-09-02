أعمدة إنارة قرية الأشراف في قنا متهالكة وتعرض الأهالي للخطر

سادت حالة من الغضب الشديد بين أهالي قرية الاشراف التابعه لمحافظة قنا ، بسبب تهالك أعمدة الإنارة، ووجود فواتح بها تهدد حياة المواطنين والأطفال بالصعق الكهربائي.



وقال المواطن عبدالناصر يوسف محمد محمد من الأهالي، فى رسالة بعثوا بها لخدمة شكاوى بين الناس بموقع "صدى البلد": “نستغيث نحن أهالى قرية الاشراف التابعه لمحافظة قنا بالمسئولين عن الكهرباء بالمحافظة من وجود أعمدة كهرباء متهالكة و مائله ، كما نعانى من ضعف في الخدمات العامة”.

وأضافوا: "والمشكلة الأكبر التي تتسبب في خوف وازعاج العديد من الأهالي، ترك أعمدة الكهرباء بالقرية بدون صيانة حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الأطفال، خاصة في فترة سقوط الأمطار، فنخشى على أولادنا من الصعق بالكهرباء، ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الأعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمدة وتحدث كارثة وتزهق الأرواح، أغيثونا قبل أن تقع الفاجعة".

وأكدوا أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين في شبكة الكهرباء والوحدة المحلية لصيانة الأعمدة، خاصة أنها محاطة بمنازل الأهالي، ومع سقوط الأمطار تتسبب في حدوث صعق كهربائي عند ملامستها، دون استجابة من أحد.

وناشدوا المسئولين في محافظة قنا والكهرباء، سرعة إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة وحل هذه المشكلة للحفاظ على أرواح أبنائنا وأهالى المنطقة.

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