مسئولون أمريكون: المخابرات نقلت قوات خاصة أفغانية خارج كابول

قال مسؤولون أمريكيون اليوم الخميس، إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" نقلت أمريكيين ونحو ألف من القوات الخاصة الأفغانية عبر قاعدة سرية خارج كابول العاصمة.

وأضاف المسؤولون في تصريحات نقلتها مجلة "بوليتكو": "سي آي أيه استخدمت قاعدة النسر السرية تلافيا للتهديدات التي كانت تطال مطار كابول العاصمة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي إن "غالبية الأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن وأرادوا المغادرة إلى الولايات المتحدة لم يتم إجلاؤهم من أفغانستان"، مضيفا أن "الدبلوماسيين يشعرون بالذنب من الخيارات التي اضطروا إلى اتخاذها خلال عمليات الجسر الجوي في كابول وقد يطال ذلك آلاف الأشخاص مع أفراد عائلاتهم".

وقال المسؤول الكبير في الخارجية الأمريكية، الذي كان في الخطوط الأمامية خلال عملية الإجلاء الضخمة التي انتهت الإثنين مع الانسحاب النهائي للولايات المتحدة من أفغانستان: "أود أن أقول إن الأمر يتعلق بغالبية هؤلاء بناءً على شهادات أشخاص تمكنا من دعمهم".

وأكد في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية "نعتزم الاستمرار والقيام بكل ما هو ممكن في الأسابيع والأشهر المقبلة لاحترام هذا الالتزام، ومساعدة أولئك الذين يريدون مغادرة أفغانستان".

ولم تتمكن وزارة الخارجية من تحديد كم من هؤلاء من الأفغان الذين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات هجرة، وعدت واشنطن بمنحها للمترجمين والموظفين الآخرين الذين تعاونوا مع الجيش أو الخارجية الأمريكية، والمهددين من المتمردين السابقين الذين وصلوا إلى السلطة الآن. ويبقى عددهم الإجمالي غير معروف.

وفي مطلع أغسطس، أفاد البيت الأبيض بأن حوالي 20 ألف أفغاني تعاونوا مع الأمريكيين طلبوا استقبالهم في الولايات المتحدة، أي نحو 100 ألف شخص مع أفراد أسرهم، لكن يتم التداول بأرقام أعلى.