أمريكا.. مقتل 6 أشخاص جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار إيدا

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، مقتل 6 أشخاص، جراء الفيضانات العارمة التي نجمت عن إعصار إيدا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، توفى 6 أشخاص منهم 4 في نيويورك و2 في نيوجرسي بسبب الفيضانات.

يذكر، أن السلطات الأمريكية أعلنت حالة الطوارئ في مدينة نيويورك، وولاية نيوجيرسي، بسبب هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "إيدا" والتي تسببت في حدوث فيضانات عارمة.

وأعلن كل من حاكم نيويورك ونيوجيرسي حالة الطوارئ في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بعدما أدت الأمطار الناجمة عن إعصار إيدا إلى حدوث فيضانات خطيرة.

كما انقطعت الكهرباء عن الآلاف من الأشخاص، وتم إغلاق مترو مدينة نيويورك، حيث أمرت أن السلطات أمرت السيارات غير المخصصة للطوارئ بالبقاء بعيدا عن الطرق.

وأعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، اليوم الخميس، حالة الطوارئ في الولاية حيث تسببت بقايا العاصفة إيدا بفيضانات هائلة في مدينة نيويورك وعبر شمال شرق الولايات المتحدة.

وكتبت هوشول في تغريدة على موقع "تويتر "أعلن حالة الطوارئ لمساعدة سكان نيويورك المتضررين من عاصفة الليلة".

ويأتي ذلك بعدما أدى إعصار إيدا، من الفئة الرابعة إلى حدوث زوابع وفيضانات أثناء اندفاعه إلى الشمال.

وضرب إعصار "إيدا" ولاية لويزيانا الأمريكية، الأحد، مع رياح وحشية من الفئة 4 قوية لدرجة أنها قلبت مجرى نهر المسيسيبي خارج نيو أورلينز.

وتحول الإعصار الهائل إلى واحدة من أقوى العواصف في تاريخ الولايات المتحدة خلال 24 ساعة، ليتفوق في قوته على الإعصار المميت كاترينا الذي حدث منذ 16 عامًا، بحسب ما نشرت صحفية "نيويورك بوست" الأمريكية.

