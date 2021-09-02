بايدن يهاجم المحكمة العليا الأمريكية بسبب "قانون الاجهاض"

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن بيانًا شديد اللهجة اليوم الخميس، ينتقد فيه المحكمة العليا الأمريكية بسبب ما اسماه بـ “الاعتداء على حقوق المرأة” بسبب رفضها منع قانون الإجهاض في تكساس، وقال إن الحكم “يهين سيادة القانون وحقوق جميع الأمريكيين”.

وكتب بايدن يقول: 'ستسمح أعلى محكمة في أرضنا لملايين النساء في تكساس اللائي يحتجن إلى رعاية إنجابية حرجة بالمعاناة بينما تفحص المحاكم التعقيدات الإجرائية".

كما وجه مكتب مستشار البيت الأبيض إلى الرد على قرار المحكمة، بتوجيه من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة العدل.

وتعهد بايدن بالطعن المباشر في المحكمة العليا، من خلال إصدار أمر للوكالات بالتحايل على الحكم على ما يبدو و “ضمان إجراء النساء في تكساس على عمليات إجهاض آمنة وقانونية”.

ويقود أعضاء “الفرقة” التقدمية نواب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وكوري بوش الدعوات لـ المحكمة العليا بعد أن رفضت منع قانون الإجهاض في تكساس بقرار 5-4.

وانتقدت أوكاسيو كورتيز المحكمة العليا في وقت مبكر من صباح يوم الخميس؛ بسبب رفضها منع القانون ودعا الديمقراطيين إلى “إلغاء تعطيل القانون”.

وفي منشور على تويتر نُشر بعد منتصف الليل بقليل، اتهم المشرع التقدمي الجمهوريين بإلغاء القضية التاريخية والتي اثارت المزيد من الجدل.