الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على وداد سمارة 12-10 بنهائي أفريقيا لليد

أنهى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أحداث الشوط الأول متقدما على وداد السمارة المغربي في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بنتيجة 12-10.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق لقبه الرابع في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، حيث سبق له التتويج بالبطولة من قبل 3 مرات.

وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على إنتر كلوب الأنجولي في نصف النهائي بنتيجة 34-30.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى النهائي، إثر فوزه على كينشاسا الكونغولي بنتيجة 30-22.

ويتأهل الفريق الفائز بكأس الكؤوس الأفريقية إلى السوبر الإفريقي، المؤهلة للسوبر جلوب ( كأس العالم للأندية لكرة اليد ).