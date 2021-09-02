الخارجية الروسية تحدد شرطا للاعتراف بحكومة طالبان الجديدة

أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن مسألة الاعتراف بحكومة طالبان الجديدة في أفغانستان ستعتمد علي شرط واحد.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، قالت زخاروفا، اليوم الخميس: "نحن نؤيد تشكيل حكومة ائتلافية شاملة في أفغانستان، كما قلت اليوم، بمشاركة جميع القوى السياسية في البلاد، بما في ذلك الأقليات القومية".

وأضافت: “ستصبح مسألة الاعتراف الرسمي بالسلطات الجديدة ذات صلة بعد إتمام هذه العملية".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو تدرس إمكانية إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان.

وقالت ماريا زاخاروفا، في تصريح لوكالة الأنباء الروسية تاس: "ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير فعالة لمنع حدوث أزمة إنسانية في أفغانستان، ومن جانبنا، ندرس إمكانية إيصال مساعدات إنسانية روسية إلى كابول".