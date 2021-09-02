حسين لبيب : لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك من أحد

أكد الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، مخاطبته جمهور الزمالك دائما بأنه لا توجد مؤامرة ضد النادى، داعيًا أبناء النادي النظر إلى مصلحة الزمالك فقط وليس المصلحة الشخصية، قائلا "لا أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك من أحد".



وأضاف كابتن حسين لبيب، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أننا لو اتفقنا وتوحدنا ووقفنا وراء آي شخص في نادي الزمالك سينجح النادي، قائلًا: "النهاردة فلان دخل نادي الزمالك تبدأ الحرب عليه عشان غيره يأخذ مكانه".



وتابع: نادي الزمالك رفض عقوبة شيكابالا، مؤكدًا أن الزمالك لم يخطأ.. المخطأ هم منظمو احتفالية تتويج نادي الزمالك ببطولة الدوري، ولم يكن هناك بروتوكول من اتحاد الكرة واللجنة المنظمة للاحتفالية".