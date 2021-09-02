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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تمنع هاتف آيفون وتطبيقاته من تتبع موقعك؟

هاتف آيفون
هاتف آيفون

توجد العديد من الطرق لحماية خصوصيتك على هاتف آيفون الخاص بك، وعلى الرغم من أن شركة آبل Apple، من أولى شركات التكنولوجيا حماية لبيانات مستخدميها، إلا أن هناك الكثير من الإعدادات التي يمكنك تعديلها وتغييرها لإخفاء موقعك من إعدادات نظام تشغيل الشركة الافتراضية والعديد من التطبيقات الأخرى التي تسعى لجمع بياناتك.

و للحفاظ على خصوصيتك إليك الطريقة الصحيحة لإيقاف "خدمات الموقع" على هواتف آيفون، وفقا لما ذكره موقع "lifehacker".

 

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كيفية تعطيل خدمات الموقع على هواتف آيفون

1. اذهب إلى قائمة "الإعدادات Settings" على هاتفك الآيفون.

2. انقر على خيار "الخصوصية Privacy".

3. مرر لأسفل للعثور على خيار "خدمات الموقع Location Services"، ثم قم بتعطيل زر التبديل بجوار خدمات الموقع، وعند القيام بذلك، ستتم استعادة إعداداتك الشخصية مؤقتًا، ولن تتمكن أي من التطبيقات المثبتة على هاتفك الآيفون من الوصول إلى موقعك.

كيفية إغلاق خدمات الموقع لكل تطبيق على آيفون

1. اذهب إلى قائمة "الإعدادات Settings" على هاتفك الآيفون.

2. انقر على خيار "الخصوصية Privacy".

3. من صفحة إعدادات "خدمات الموقع Location Services"، انقر على التطبيق الذي تريد تعديل أذونات الموقع الخاصة به.

4. ستظهر لك خمس خيارات اعتمادًا على التطبيق والميزات التي يحتوي عليها:

- أبدا: لن يتم منح التطبيق الأذن مطلقا من الوصول إلى موقعك.

- السؤال في المرة القادمة: في المرة التالية التي ترغب فيها باستخدام خدمة الموقع داخل التطبيق، سيطلب منك نظام التشغيل السؤال في كل مرة لمنح التطبيق الوصول للخدمة.

- أثناء استخدام التطبيق أو الأدوات: يمنح هذا الإذن لموقعك فقط عند استخدام التطبيق أو أداة التطبيق.

- دائما: هذا الأذن يمنح التطبيق وصولا كاملا لخدمات الموقع على هاتفك.

آيفون حماية آبل خدمات الموقع إخفاء موقعك هواتف آيفون الخصوصية

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