آبل تزيد أسعار هواتف آيفون 13.. إليك القائمة الجديدة

ظهرت العديد من التقارير حول سلسلة آبل المنتظرة آيفون 13، في الآونة الأخيرة، والتي من المتوقع إطلاقها في غضون أسبوعين، ولكن أحدث التسريبات تحمل خبر غير سار لعشاق هواتف آيفون الشهيرة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، كشف أحدث تقرير السعر الذي من المقرر أن تنطلق به سلسلة هواتف آيفون لعام 2021، إذ من المتوقع أن تزيد آبل من تكلفة هواتف iPhone 13 القادمة، على عكس ما ذكرته الشائعات السابقة بأنها ستنطلق بسعر أرخص.



سبب زيادة أسعار هواتف آيفون 13

يرجع السبب الرئيسي وراء زيادة من سعر هواتفها آيفون 13 القادمة، مقارنة بالإصدارات السابقة، إلى شركة آبل قد تتأثر بارتفاع أسعار TSMC، وهي الشركة المسؤولة عن المعالجات التي تستخدمها الشركة الأمريكية في تصنيع أجهزة آيفون.

وقد أرسلت الشركة التايوانية لتصنيع أشباه الموصلات، إخطارا لجميع عملائها من شركات تصنيع الهواتف الكبرى مثل آبل، تخبرهم أنها قررت زيادة تكلفة إنتاج رقاقاتها بنحو 10% .

وتقدر الزيادة بنسبة 10% بالنسبة لمعالجات TSMC، التي تأتي بدقة تصنيع 7 نانومتر، في حين تصل نسبة زيادة تقنيات المعالجة لـ20%، وهو الأمر الذي قد يؤثر بشكل سلبي في سعر أجهزة iPhone 13 وطرازات آيفون 12 و 11 أيضا.

سعر هواتف آيفون 13

يعد السعر أحد أكثر التقارير إثارة للاهتمام حول سلسلة الهواتف الذكية المنتظرة، حيث سيكون السعر المبدئي لسلسلة iPhone 13 هو 850 دولار أمريكي (أي ما يعادل 13 ألف و300 جنيه مصري)، وسيتم طرح الطراز الأعلى بسعة 1 تيرابايت، للبيع مقابل مبلغ يصل إلى 2163 دولار أمريكي (أي ما يعادل 33 ألف و900 جنيه مصري).

وستحتوي سلسلة iPhone 13 على أربعة طرز مثل الطرز السابقة، وهي: iPhone 13 mini و iPhone 13 و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max، ومن حيث سعر البيع، كشفت آخر التسريبات على أن تشكيلة الهواتف المنتظرة ستنطلق إلى الأسواق مقابل سعر:

سعر هاتف آيفون 13 ميني بذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجابايت

-بسعة تخزين 64 جيجابايت، بسعر يبلغ 850 دولار (أي ما يعادل 13 ألف و300 جنيه مصري).

-بسعة تخزين 128 جيجابايت، بسعر يبلغ 927 دولار (أي ما يعادل 15 ألف و200 جنيه مصري).

-بسعة تخزين 256 جيجابايت، بسعر يبلغ 1051 دولار (أي ما يعادل 16 ألف و500 جنيه مصري).

سعر هاتف iPhone 13 بذاكرة وصول عشوائي رام 4 جيجابايت

-بسعة تخزين 64 جيجابايت، بسعر يبلغ 973 دولار (أي ما يعادل 15 ألف و200 جنيه مصري).

-بسعة تخزين 128 جيجابايت، بسعر يبلغ 1051 دولار (أي ما يعادل 16 ألف و500 جنيه مصري).

-بسعة تخزين 256 جيجابايت، بسعر يبلغ 1174 دولار (أي ما يعادل 18 ألف و400 جنيه مصري).

سعر هاتف آيفون 13 برو بذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت

-بسعة تخزين 128 جيجابايت، بسعر يبلغ 1313 دولار (أي ما يعادل 20 ألف و600 جنيه مصري).

-بسعة تخزين 512 جيجابايت، بسعر يبلغ 1622 دولار (أي ما يعادل 25 ألف و400 جنيه مصري).

-بسعة تخزين 1 تيرابايت، بسعر يبلغ 2055 دولار (أي ما يعادل 32 ألف و200 جنيه مصري).

سعر هاتف iPhone 13 Pro Max بذاكرة وصول عشوائي رام 6 جيجابايت

-بسعة تخزين 128 جيجابايت، بسعر يبلغ 1437 دولار (أي ما يعادل 22 ألف و500 جنيه مصري).

-بسعة تخزين 512 جيجابايت، بسعر يبلغ 1746 دولار (أي ما يعادل 27 ألف و400 جنيه مصري).

-بسعة تخزين 1 تيرابايت، بسعر يبلغ 2179 دولار (أي ما يعادل 34 ألف و200 جنيه مصري).