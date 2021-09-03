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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: المحادثات الروسية الأمريكية حول الأمن السيبراني مستمرة

صدى البلد

أكد البيت الأبيض، أن المحادثات الأمريكية الروسية حول الأمن السيبراني مستمرة، وفقا لتعليمات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت نائبة مستشار الأمن القومي للتكنولوجيا الإلكترونية والناشئة آن نيوبيرجر، في مؤتمر صحفي نقلته وكالة "سبوتنك" الروسية إن "المحادثات مع الروس مستمرة كما أشار الرئيس جو بايدن".

وفي وقت سابق، أعلن  السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أنه يعول على طبيعة شاملة للمشاورات المستقبلية بين موسكو وواشنطن حول الأمن السيبراني، وأن مثل هذا الحوار قد يشمل تأثير التهديدات السيبرانية على أنظمة مراقبة التسلح.

وقال أنطونوف، في مقابلة مع مجلة "ناشيونال إنترست": "لقد جرت عدة جولات من المشاورات حتى الآن".

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وأضاف: "هذه بالتأكيد علامة مهمة وواعدة. ويفضل النظراء الأمريكيون تركيز المناقشات بشكل أساسي على الابتزاز، على الرغم من أن الأمن السيبراني أوسع بكثير".

وأعرب عن أمله في أن "يصبح هذا الحوار شاملا في المستقبل القريب. ويمكننا على سبيل المثال مناقشة التهديدات السيبرانية على أنظمة مراقبة التسلح".

وأعلن أنطونوف، في الـ28 من يوليو الماضي، أن الخبراء الروس والأمريكيين بدؤوا اتصالات نشطة بشأن قضايا الأمن السيبراني، مشيرا إلى أن موسكو تأمل بنهج شامل تجاه هذه المشكلة.

وعقب لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، في جنيف، بتاريخ 16 يونيوالماضي، صدر إعلان مشترك، بشأن إطلاق "الحوار الثنائي الشامل، حول الاستقرار الاستراتيجي".

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