مصر والأردن وفلسطين تؤكد أهمية استئناف مفاوضات السلام وقصف إسرائيلي جديد على سوريا .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تسجل 303 إصابات جديدة بكورونا و12 وفاة

المغرب: الأزمة الليبية لن تحل بالمؤتمرات والتدخلات الخارجية

شهيد و15 جريحا خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة

منتدى مبادرة السعودية والشرق الأوسط الأخضر في أكتوبر

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام بلاده القوي بالشراكة الاستراتيجية مع السعودية

طالبان: الصين ستبقي سفارتها لدى أفغانستان مفتوحة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت "الأنباء" أنه عقدت في القاهرة، مساء أمس، القمة المصرية- الأردنية- الفلسطينية، والتي ناقشت مستجدات الموقف في الأراضي الفلسطينية، وكذلك على المستويين الإقليمي والدولي، حيث عكست مدى التقارب في وجهات النظر بين الدول الثلاث حيال مجمل القضايا.

وقالت إن القمة أكدت على ضرورة استئناف مفاوضات السلام في المنطقة، في حين رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الفلسطيني والعاهل الأردني، مؤكدا على تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي مع كل من الأردن وفلسطين، ومن ثم أهمية العمل على تحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وآماله وطموحاته، مستعرضا في هذا الإطار رؤية مصر لكيفية إحياء عملية السلام، وتثبيت التهدئة في قطاع غزة، وكذا إعادة إعمار القطاع.

وأفادت "الراي" بأن وزارة الصحة المصرية سجلت 303 إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة أمس الخميس مقابل 291 إصابة وسبع وفيات في اليوم السابق، مضيفة أن "جمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 289035 من ضمنهم 240325 حالة تم شفاؤها، و16755 حالة وفاة".

على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "القبس" عن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قوله إن الأزمة الليبية لن تحل بالمؤتمرات والتدخلات الخارجية، بل عن طريق "الممارسة الديمقراطية"، وتنظيم الانتخابات العامة في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقالت "الوطن" إن وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت لستشهاد شاب، متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة، فيما أصيب آخرون خلال مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع القطاع ضمن ما يعرف بفعاليات الإرباك الليلي.

وأشارت "الجريدة" إلى أن السعودية أعلنت عن إقامة منتدى مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر في أكتوبر المقبل، كما وجهت الدعوات لعدد من رؤساء العالم لحضور قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

وأشارت "الوطن" إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، التزام بلاده القوي بشراكتها الاستراتيجية الطويلة مع المملكة العربية السعودية.

وذكرت "الوطن" أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في سماء دمشق، وذلك وسط أصوات انفجارات في سماء العاصمة

دوليًا، نقلت "الأنباء" عن متحدث باسم حركة طالبان قوله إن الصين تعهدت بالإبقاء على سفارتها مفتوحة في أفغانستان، وتعزيز حجم مساعداتها الإنسانية لهذه الدولة التي مزقتها الحروب.