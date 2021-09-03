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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبل في شراكة مع تويوتا لإنتاج أول سيارتها الكهربائية الأولى 2024

بل  في شراكة مع تويوتا
بل  في شراكة مع تويوتا لإنتاج أول سيارتها الكهربائية الأولى

تستعد شركة آبل لإطلاق أول سيارة لها في 2024، بالدخول في شراكة مع تويوتا، وبالفعل قام عملاق التكنولوجيا بإرسال وفد إلى آسيا لمقابلة ممثلي تويوتا ومناقشة الشراكة المحتملة.

وفقًا لموقع DigiTimes، المتخصص في التكنولوجيا، ستكون محور المناقشات على الأرجح تزويد آبل بالبطارية لإنتاج سيارتها الكهربائية بالكامل كما تخطط.

تزامنًا مع أخبار الموقع السابق ذكره، جاء خبر على موقع MacRumors أيضًا أن ممثلي شركة آبل التقوا مع SK Group الكورية الجنوبية و LG  للإلكترونيات في أغسطس الماضي وكان المحور الرئيسي في المباحثات عن تكنولوجيا البطاريات، كما أجرت آبل في الأشهر القليلة الماضية مباحثات لم تكتمل شملت شركات نيسان و ماجنا و وهيونداي وغيرها، ولكن لم تسفر عن إعلان عقد شراكة.

وفقًا لعدة تقارير متداولة في المواقع المتخصصة في السيارات، تريد آبل البدء في بناء سيارتها الكهربائية شبه المستقلة في عام 2024 ، وتركز حاليًا على بناء سلسلة التوريد المطلوبة، حتى أن وكالة رويترز ذكرت أن شركة التكنولوجيا تعمل على تطوير جيل جديد من تصميم البطاريات، وهي خطوة ثورية وعلامة فارقة في الشركة لا تقل عن خطوة تصنيعوابتكار أول iphone.

خطط آبل المستقبلية ما زالت طي الكتمان ويشوبها الغموض، فلم توضح عملاق التكنولوجيا الأمريكية ما إذا كانت رحلاتها لآسيا ومباحثاتها مع شركات السيارات بهدف تريد توريد البطاريات من شركات أخرى إلى أن تصبح جاهزة بتقنية البطاريات الخاصة بها، أو أن الشركة مهتمة بالاستعانة بمصادر خارجية لإنتاج بطارياتها والاعتماد عليها في توريد البطاريات الإلكترونية، ومع ذلك فمن المؤكد أن آبل تنتوي إطلاق سيارتها الكهربائية الأولى عام 2024.

آبل تويوتا نيسان وهيونداي iPhone

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