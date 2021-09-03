أخبار السيارات|خصومات على أسعار شانجان ALSVIN وايدو 2021.. أشهر 5 سيارات أطلقها الصانع الألماني المخضرم.. أرخص 5 سيارات في البحرين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

خصومات على أسعار شانجان ايدو موديل 2021 .. تفاصيل

انخفضت أسعار السيارة شانجان ايدو موديل 2021 داخل السوق المصري، حيث قدرت قيمة التخفيض نحو 10 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة، وتعد هذه السيارة واحدة من الإصدارات التي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات وهم L1 و النسخة عالية التجهيز L2.

تخفيض يصل لـ10 آلاف جنيه في أسعار شانجان ALSVIN داخل السوق المصري

شهدت النسخة شانجان ALSVIN موديل 2021 حركة من التغيرات السعرية، وانخفضت أسعار جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة بقيمة قدرها 10 آلاف جنيه، وتقدم هذه السيارة التي تنتمي إلى فئة السيدان عبر 3 فئات من التجهيزات.

سيارات لا تنسى.. أشهر 5 سيارات أطلقها الصانع الألماني المخضرم

ينفرد الصانع الألماني المخضرم بتقديم العديد من السيارات القوية، والتي باتت أسطورة تتحاكى عنها الأجيال من عشاق عالم السيارات، ربما يرجع ذلك الأمر إلى التصميم الخارجي المميز، أو الإطلالة الداخلية الأنيقة، ولاشك أن القدرات الفنية أحد أهم عوامل الجذب أيضا، نسبة إلى تألقها في التسارع والانطلاق وذلك بحسب الحقبة الزمنية الخاصة بتاريخ الإصدار.

باقة 5 آلاف دينار بحريني .. أرخص 5 سيارات في موديلات 2021|صور

يضم سوق البحرين باقة من موديلات 2021، والتي تتنوع بين فئة السيدان و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وأيضا فئة الهاتشباك الشبابية، وبين هذه السيارات المختلفة يبقى عامل السعر يشكل أهمية كبيرة لدى الكثير من الراغبين في اقتناء سيارة جديدة.

باقة 70 ألف ريال سعودي .. 5 سيارات SUV موديل 2021| صور

يشمل السوق السعودي العديد من الإصدارات التي تحمل موديل 2021، ومن بين الطرازات المطروحة تأتي السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، بالعديد من التصميمات المختلفة، و التي تتنوع بحسب الفئة المقدمة و العلامة التجارية، إلى جانب الطريقة الخاصة بكل صانع.

ذات الـ 6 مقاعد.. إطلالة جريئة من جينيسيس GV 80| صور

بعد أن شوقت شركة جينيسيس الكورية الجنوبية عملائها عن تقديم نسخة جديدة من GV 80، تحمل العديد من المواصفات القوية وخاصة التجهيزات الداخلية، أعلنت جينيسيس عن نسختها الجديد من تلك الايقونة الفاخرة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث دعمت بالعددي من المواصفات الداخلية الفريدة و التي تزيد من فخامة تلك النسخة، إلى جانب الاطلالة المميزة و التي تنفرد بمفهوم سداسي المقاعد.

أوفر برايس لـ شيري تيجو 7 موديل 2022.. تفاصيل جديدة

ارتفعت أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2022 داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 2000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة داخل السوق المصري، و التي تنمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

تغييرات جديدة في أسعار هيونداي أكسنت RB 2022.. صور

شهدت النسخة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 حالة من التغيرات بالقيمة السعرية الخاصة بها، حيث ارتفعت جميع طرازات هذه النسخة داخل السوق المصري بقيمة قدرها 2000 جنيه.

زيادة في أسعار هيونداي توسان 2022 .. تعرف على التفاصيل

ارتفعت القيمة السعرية للسيارة هيونداي توسان موديل 2022 داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث قدرت تلك الزيادة السعرية بقيمة قدرها 5000 الاف جنيه.

تعرف على الأسعار الجديدة لـ نيسان سينترا موديل 2021

ارتفعت القيمة التسويقية للسيارة نيسان سينترا موديل 2021 الشكل الجديد، وذلك عن الفئتين المقدمتين داخل السوق المصري، وقدرت تلك الزيادة السعرية بقيمة قدرها 4000 الاف جنيه، وتعد سينترا واحدة من السيارات الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان ضمن أسطول سيارات نيسان.