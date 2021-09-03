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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تغييرات جديدة في أسعار هيونداي أكسنت RB 2022.. صور

تغييرات جديدة في
تغييرات جديدة في أسعار هيونداي اكسنت RB 2022.. صور

شهدت النسخة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 حالة من التغيرات بالقيمة السعرية الخاصة بها، حيث ارتفعت جميع طرازات هذه النسخة داخل السوق المصري بقيمة قدرها 2000 جنيه.

القياسات الهيكلية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022

جاءت السيارة هيونداي اكسنت RB 2022 بقياسات هيكلية بلغت طول 4370 مم، و بعرض يقدر بـ 1705 مم، و 1455 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 389 لتر، بينما ترتكز على جنوط معدنية تراوح بين 14 إلى 16 بوصة، بالإضافة إلى مصابيح أمامية وخلفية انسيابية، و مرايات جانبية ذات إشارات ضوئية، وفتحة سقف كهربائية للفئات عالية التجهيز.

مواصفات السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 

زودت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تنقل السرعة عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

كما تأتي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022 بالعديد من التجهيزات الخاصة بوسائل الامن و السلامة مع اختلاف الفئات المطروحة مثل وسائد الحماية الهوائية AIRBAGS، و منظومة الفرامل عالية الأداء ABS و EBD، مع مثبت سرعة و مستشعرات ركن، وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، و باقة اخرى من تجهيزات الرفاهية مثل مقود حركة متعدد المهام، و شاشة عرض الوسائط المتعددة.

أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2022

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل TINTED GLASS 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 221.900 ألف جنيه بدلاً من 219.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك مويل SR / TINTED GLASS 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 231.900 ألف جنيه  بدلاً من 229.900 ألف جنيه

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل DAB ABS TINTED GLASS 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 237.900 ألف جنيه بدلاً من  235.900 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك  موديل 2022 DAB ABS PLUS TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 247.900 ألف جنيه بدلاً من 245.900 ألف جنيه .

الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل HIGHLINE TINTED GLASS 2022 محرك 1600 سي سي بسعر 257.900 ألف جنيه بدلاً من 255.900 ألف جنيه.

هيونداي اكسنت موديل 2022 هيونداي اكسنت RB موديل 2022 كسنت RB موديل 2022

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