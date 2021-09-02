سيارات لا تنسى.. أشهر 5 سيارات أطلقها الصانع الألماني المخضرم

ينفرد الصانع الألماني المخضرم بتقديم العديد من السيارات القوية، والتي باتت أسطورة تتحاكى عنها الأجيال من عشاق عالم السيارات، ربما يرجع ذلك الأمر إلى التصميم الخارجي المميز، أو الإطلالة الداخلية الأنيقة، ولاشك أن القدرات الفنية أحد أهم عوامل الجذب أيضا، نسبة إلى تألقها في التسارع والانطلاق وذلك بحسب الحقبة الزمنية الخاصة بتاريخ الإصدار.

أشهر 5 سيارات أطلقها الصانع الألماني المخضرم

ومن بين الطرازات القوية التي لا ينساها الزمن هي الأسطورة الألمانية بيتل حيث استطاعت أن تحتل مكانة كبيرة للغاية داخل الأسواق العالمية للسيارات، نسبة إلى العديد من المواصفات أهمها النقلة التاريخية عندما تمكنت من تحقيق الخطة التي تسعى اليها فولكس فاجن، حيث يعني اسم الشركة بالألمانية هو "سيارة الشعب" وهذا بالفعل ما فعلته هذه النسخة، عندما احتلت أسواق السيارات في مختلف بلدان العالم، ويرجع تاريخ انطلاق هذه الايقونة الفريدة إلى العام 1938.

ولاشك أيضا أن إصدارات الصانع الألماني وخاصة شركة فولكس فاجن احتلت مكانة كبيرة عبر عائلة جولف المميزة، و التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الشبابية، عندما انطلقت في عام 1974 باسم جولف 1، عندما ظهرت بنوعين من التصميمات الأول ثنائي الأبواب والآخر رباعي، مرورا بالنسخة جولف 2، و السيارة جولف 3 والتي تم بيع منها أكثر من 25 مليون سيارة، حتى ان وصلت إلى إصدارات الجيل الثامن.

ومازلنا نتحدث عن براعة الصانع الألماني، ولكن هذه المرة من داخل اسطول سيارات مرسيدس الشهيرة وصاحبة أشهر نجمة ثلاثية في عالم السيارات، واذا ذكرت اشهر إصدارات الصانع الألماني فلابد أن نتحدث عن السيارة مرسيدس "الشبح" والتي لقبت بوحش التسعينيات.

حيث زودت السيارة مرسيدس إس دبليو 140 "الشبح" بمحرك بنزين سداسي الأسطوانات، بسعة 2800 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 193 حصان، بالإضافة إلى محرك اخر بسعة 3200 سي سي، ينتج قوة قدرها 228 حصان، وعزم دوران مقداره 310.5 نيوتن/متر عند الدوران بسرعة 3750 لفة/الدقيقة.

بالإضافة إلى نسخة اخرى بمحرك بنزين مكون من 8 اسطوانات، بسعة 4200 سي سي قادر على إنتاج قوة 275 حصان، إلى جانب محرك اعلى جاهزية بسعة 5000 سي سي ينتج قوة 316 حصان، مع نسخة فريدة ذات 12 اسطوانة بسعة 6000 سي سي، قادر على انتاج قوة قوة قدرها 389 حصان.

وكان للنسخة مرسيدس S280 ظهور خاص داخل الأسواق العالمية، وخاصة السوق المصري، حيث نالت هذه السيارة على شعبية كبيرة نسبة الى اسمها المميز وهو "التمساحة" ويرجع ذلك إلى تصميمها العريض، و اطلالتها التي تحمل الكثير من مفاهيم الشراسة و القوة، ومع هذه حزمة من المواصفات الفنية، و تتنقل إلى اسطول الصانع البافاري المخضرم لنلقي نظرة عن النسخة BMW M3 E30، والتي اتسمت بشكلها الرياضي حيث تطورت الأجيال من هذه الايقونة لتأتي E46، و النسخة F80 صاحبة الجيل الخامس، و السيارة F90 من فئة الجيل الرابع، جميعهم يضم باقة من التجهيزات القوية، والتي تعبر عن قوة الصانع الألماني بين مختلف العلامات التجارية.