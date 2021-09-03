ذات الـ 6 مقاعد.. إطلالة جريئة من جينيسيس GV 80| صور

بعد أن شوقت شركة جينيسيس الكورية الجنوبية عملائها عن تقديم نسخة جديدة من GV 80، تحمل العديد من المواصفات القوية وخاصة التجهيزات الداخلية، أعلنت جينيسيس عن نسختها الجديد من تلك الايقونة الفاخرة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث دعمت بالعددي من المواصفات الداخلية الفريدة و التي تزيد من فخامة تلك النسخة، إلى جانب الاطلالة المميزة و التي تنفرد بمفهوم سداسي المقاعد.

المقصورة الداخلية للسيارة جينيسيس GV 80 الجديدة

ظهرت السيارة بإطلالة داخلية انيقة تعتمد على 6 مقاعد، جميعهم من الجلد الفاخر باللون البني الفاتح، مع حياكة بارزة وغائرة بالإضافة إلى مساند يد مدعومة بأزرار للتحكم تزيد من راحة افراد الطاقم، و تكييف رباعي المناطق، مع عدد 2 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و المالتي ميديا، إلى جانب الشاشة الرئيسية التي تتوسط قمرة القيادة.

بالإضافة إلى نظام صوتي و ترفيهي، ومنصة شحن لاسلكية للهواتف الذكية، و زر إيقاف و تفعيل المحرك لقائد السيارة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، و طاولة سهلة الفرد و الطي، و حامل للأكواب، مع سقف بانوراما انيق، و زخارف تزين مقصورة السيارة، إلى جانب بعض اللمسات و التطعيمات الفريدة.

المواصفات الفنية للسيارة جينيسيس GV 80

دعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، مدعوم بشاحن توربيني، بالإضافة إلى محرك اخر ديزل 6 سليندر سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، متصل بشاحن هواء تيربو، مع علبة تروس أوتوماتيكي الأداء، بينما تأتي السيارة بعجلات رياضية انيقة مدعومة بجنوط معدنية من 5 اضلاع باللون الفضي، و شبكة أمامية سوداء متعددة المقاطع، إلى جانب المصابيح الامامية و التي تنفرد بإطلالة جينيسيس الثنائية الأداء.