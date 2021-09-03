عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ذات الـ 6 مقاعد.. إطلالة جريئة من جينيسيس GV 80| صور

ذات الـ 6 مقاعد ..
ذات الـ 6 مقاعد .. اطلالة جريئة من جينيسيس GV 80

بعد أن شوقت شركة جينيسيس الكورية الجنوبية عملائها عن تقديم نسخة جديدة من GV 80، تحمل العديد من المواصفات القوية وخاصة التجهيزات الداخلية، أعلنت جينيسيس عن نسختها الجديد من تلك الايقونة الفاخرة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث دعمت بالعددي من المواصفات الداخلية الفريدة و التي تزيد من فخامة تلك النسخة، إلى جانب الاطلالة المميزة و التي تنفرد بمفهوم سداسي المقاعد.

المقصورة الداخلية للسيارة جينيسيس GV 80 الجديدة 

ظهرت السيارة بإطلالة داخلية انيقة تعتمد على 6 مقاعد، جميعهم من الجلد الفاخر باللون البني الفاتح، مع حياكة بارزة وغائرة بالإضافة إلى مساند يد مدعومة بأزرار للتحكم تزيد من راحة افراد الطاقم، و تكييف رباعي المناطق، مع عدد 2 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و المالتي ميديا، إلى جانب الشاشة الرئيسية التي تتوسط قمرة القيادة.

بالإضافة إلى نظام صوتي و ترفيهي، ومنصة شحن لاسلكية للهواتف الذكية، و زر إيقاف و تفعيل المحرك لقائد السيارة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، و طاولة سهلة الفرد و الطي، و حامل للأكواب، مع سقف بانوراما انيق، و زخارف تزين مقصورة السيارة، إلى جانب بعض اللمسات و التطعيمات الفريدة.

المواصفات الفنية للسيارة جينيسيس GV 80

دعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، مدعوم بشاحن توربيني، بالإضافة إلى محرك اخر ديزل 6 سليندر سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي، متصل بشاحن هواء تيربو، مع علبة تروس أوتوماتيكي الأداء، بينما تأتي السيارة بعجلات رياضية انيقة مدعومة بجنوط معدنية من 5 اضلاع باللون الفضي، و شبكة أمامية سوداء متعددة المقاطع، إلى جانب المصابيح الامامية و التي تنفرد بإطلالة جينيسيس الثنائية الأداء.

جينيسيس شركة جينيسيس GV 80 جينيسيس GV 80 الجديدة جينيسيس GV 80 SUV

ترشيحاتنا

لبيب عن درع الدوري المصري :خرج لـ بضع ساعات وجاري التحقيق

اليمن .. الحكومة تؤكد: الحوثيون يرفضون فكرة السلام من أساسها

حسين لبيب يعلن موقف الزمالك من إمكانية إلغاء بطولة كأس مصر

اليمن .. أنباء عن مقتل قيادي حوثي كبير في غارة جوية بمأرب

سامسونج تطلق نسخة جديدة من تابلت Galaxy Tab S7 FE.. سعر ومواصفات

دعاء يوم الجمعة ..لتيسير الرزق وفك الكرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-9-2021

حريق داخل محطة بنزين بـ إيتاي البارود

شاهد.. سيارات تسبح فى مياه الصرف الصحي بالتجمع .. ومصدر يكشف السبب

أبرزهم جنش .. كارتيرون يحدد الراحلين عن الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

أهمها غاز المتوسط| 4 قرارات جمهورية جديدة في الجريدة الرسمية

عنوان جمالها .. قبعات وتيجان الأميرة ديانا

فيديو

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

حسن فلاشة وطرد فرقة «رضا».. نهاية سريعة لـ خناقة رضا البحراوي وحسن شاكوش "فيديو"

فيديوجراف.. أسهل زواج .. فتيات لبنانيات يرفعن شعار تزوجني بدون مهر

فيديو جراف.. احمد شوبير يكشف عن صفقات الزمالك ورحيل جنش وحارس جديد للأهلي

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ