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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأكبر في تاريخه.. الاتحاد الأوروبي يغرم واتسآب 267 مليون دولار.. ما السبب؟

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يغرم واتسآب 267 مليون دولار

وقع الاتحاد الأوروبي غرامة تقدر بـ  267 مليون دولار على تطبيق الدردشة واتسآب، حيث تعبر الغرامة هي الأكبر من نوعها في تاريخ التطبيق الأشهر وذلك بسبب خرقه قانون الخصوصية في الاتحاد. 


وبحسب موقع The Verge فإن لجنة حماية البيانات الأيرلندية DPC أعلنت قرار الغرامة المقدر بـ 267 مليون دولار مشيرة إلى أن واتسآب لم يطلع مواطني الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح على كيفية تعامله مع بياناتهم الشخصية ، بما في ذلك كيفية مشاركة هذه المعلومات مع الشركة الأم فيسبوك.

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وطلبت  لجنة حماية البيانات الأيرلندية من إجراء واتسآب تحديثات على سياسة الخصوصية وتغيير كيفية إخطار المستخدمين بشأن مشاركة بياناتهم. 


ومن المقرر أن يتم إجبار واتسآب على الخضوع للائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا والتي تحكم كيفية قيام شركات التكنولوجيا بجمع البيانات واستخدامها في الاتحاد الأوروبي. 


ودخل القانون العام لحماية البيانات الخاص بالاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مايو 2018 ، وكانت واتسآب واحدة من أولى الشركات التي تعرضت لقضايا تتعلق بالخصوصية بموجب اللوائح.


وصرح متحدث باسم واتسآب بأن الشركة ستستأنف القرار، كما قال "تلتزم واتسآب بتوفير خدمة آمنة وخاصة،  لقد عملنا على ضمان أن تكون المعلومات التي نقدمها شفافة وشاملة وسنواصل القيام بذلك ". 


وأضاف “نحن لا نتفق مع القرار اليوم بشأن الشفافية التي قدمناها للناس في 2018 والعقوبات غير متناسبة تمامًا". 

 

ويعتبر تغريم واتسآب من قبل التحاد الأوروبي أكبر ثاني أكبر غرامة تُفرض على شركات التكنولوجيا، حيث كان قد تم تغريم أمازون مبلغًا قياسيًا قدره 887 مليون دولار لخرق قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي. 
 

واتساب تغريم واتسآب قانون الخصوصية الاتحاد الأوروبي لجنة حماية البيانات الأيرلندية

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