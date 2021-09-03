الصحة العالمية تحذر من متحور كورونا جديد يقضي على فعالية اللقاحات .. تفاصيل

قال الدكتور أحمد المشتت ، طبيب اختصاصي بالمستفى الملكي بـ لندن ، إن سلالة " مو" هي السلالة الخامسة من فيروس كورونا ، وهي بدأت في " كولومبيا " ، في شهر يناير الماضي ، ولم تنتشر عالميا في ذات الوقت كحاليا .

وأضاف الدكتور أحمد المشتت ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " اكسترا نيوز" ، أن منظمة الصحية العالمية صرحت ، من قبل ، أن سلالة " مو " ليست لها تأثير سلبي على فعالية اللقاحات ، وهو ما يتنلافى مع تصريحاتها حديثا أنهال قادرة بأن تقضي على فعالية اللقاحات ، معقبا : " لا نعرف الكثير عنها وتحتاج لدراسات أكبر ..وانتشارها مازال أقل من دلتا " .

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية اقترحت أن التغيرات التي حدثت في السلالة الجديدة تشبه السلالة القادمة من جنوب افريقيا " بيتا " .

ونوه أن ظهور هذه السلالة يؤكد للعالم أن فيروس كورونا لم ينتهي بعد ، وأنه سيظل يقدم للعالم تحديات قادمة ، وفي كل فتارة تظهر سلالة جديدة أشرس من السابقة .

وأكد أنه من الممكن أن يتجه العالم لتحوير اللقاحات ، لتتناسب مع السلالات الجديدة ، موضحا أن الأطفال معرضون للإصابة بأي متحور ، ولكنهم أكثر مقاومة للفيروس .