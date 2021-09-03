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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة العالمية تحذر من متحور كورونا جديد يقضي على فعالية اللقاحات .. تفاصيل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور أحمد المشتت ، طبيب اختصاصي بالمستفى الملكي بـ لندن ، إن سلالة " مو" هي السلالة الخامسة من فيروس كورونا ، وهي بدأت في  " كولومبيا  " ، في شهر يناير الماضي ، ولم تنتشر عالميا في ذات الوقت كحاليا .

وأضاف الدكتور أحمد المشتت ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية " اكسترا نيوز" ، أن منظمة الصحية العالمية صرحت ، من قبل ، أن سلالة " مو " ليست لها تأثير سلبي على فعالية اللقاحات ، وهو ما يتنلافى مع تصريحاتها حديثا أنهال قادرة بأن تقضي على فعالية اللقاحات ، معقبا : " لا نعرف الكثير عنها وتحتاج لدراسات أكبر ..وانتشارها مازال أقل من دلتا " .

وأوضح أن منظمة الصحة العالمية اقترحت أن التغيرات التي حدثت في السلالة الجديدة تشبه السلالة القادمة من جنوب افريقيا " بيتا " .

ونوه أن ظهور هذه السلالة يؤكد للعالم أن فيروس كورونا لم ينتهي بعد ، وأنه سيظل يقدم للعالم تحديات قادمة ، وفي كل فتارة تظهر سلالة جديدة أشرس من السابقة .

وأكد أنه من الممكن أن يتجه العالم لتحوير اللقاحات ، لتتناسب مع السلالات الجديدة ، موضحا أن الأطفال معرضون للإصابة بأي متحور ، ولكنهم أكثر مقاومة للفيروس .

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