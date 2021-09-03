"أداء سيء".. الجمهور يعلق على مباراة المنتخب المصري أمام أنجولا

علقت الجماهير على أداء المنتخب المصري أمام أنجولا، في لقاء الجولة الأولى من تصفيات المونديال، الذي فاز فيه بهدف نظيف.

وقال محمد عبد الشافي، إن أداء المنتخب أمس كان مخيب للآمال وإذا استمر على هذا المستوى لن يتأهل للصعود إلى كأس العالم 2022، واختيارات حسام البدري لتشكيل منتخب مصر ليست جيدة.

وأضاف عمر علي، أن غياب محمد صلاح أثر بالسلب على أداء المنتخب، ولكن قدرات اللاعبين تفوق ما قدموه علي أرض الملعب، وهو ما حكم عليه الجمهور بالأداء السيء.

من جانبه أوضح عبد الرحيم محمود، أنه منذ تعيين حسام البدري، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، ولم يشهد أي تطور على الإطلاق في الأداء، كما لا يتوقع تحسن في أداء المنتخب في المباراة القادمة أمام الجابون.



وحقق منتخب مصر فوزا صعبا على منتخب أنجولا بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى فى إطار منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ، وسجل هدف المنتخب الوحيد محمد مجدى أفشة من ركلة جزاء حصل عليها أحمد أبو الفتوح بعدما قام مدافع أنجولا بعرقلته داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 4.

وعلى الرغم من فوز منتخب مصر على أنجولا بهدف دون رد إلا أن المنتخب يحتل المركز الثاني خلف منتخب ليبيا المتصدر بعد فوزه على منتخب الجابون 2 / 1 في اللقاء الذى أقيم بليبيا.

بهذه النتيجة حصد المنتخب المصرى أول 3 نقاط في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وسيغادر المنتخب لمواجهة الجابون خارج البلاد يوم 5 سبتمبر المقبل.