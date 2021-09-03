عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عاجلة من السعودية لمجلس الأمن بعد هجوم الحوثيين على مطار أبها

أرشيفية
أرشيفية

أكدت المملكة العربية السعودية، لمجلس الأمن الدولي أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها؛ وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وقال المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، عبدالله بن يحيى المعلمي، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف مليشيا الحوثي مطار أبها الدولي، إن “استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأضاف “في 31 أغسطس 2021، تعرض مطار أبها الدولي لهجوم نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة مفخخة، وأسفرت المحاولة العدائية الفاشلة عن وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار من جنسيات مختلفة (السعودية والهند وبنجلاديش ونيبال)، بعضهم في حالة حرجة”.

واعتبر المعلمي أن مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف البنية التحتية المدنية ويهدد المدنيين الأبرياء هو جريمة حرب شنيعة، وتجب محاسبة مليشيا الحوثي وفق القانون الإنساني الدولي.

وتابع قائلا: “بما أن هذه الهجمات من قبل الحوثيين مستمرة في تقويض جهود الأمم المتحدة في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والتوصل إلى حل سياسي سلمي دولي شامل، فإننا ندعو مجلس الأمن إلى إدانة هذه الأعمال بشدة وتحمل مسؤوليته، تجاه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها”.
 

اليمن.. التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

السعودية مجلس الأمن الدولي القوانين الدولية مطار أبها رسالة مليشيا الحوثي

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف: السلام الحقيقي يكون بصفاء النفس مع الإنسان والحيوان

سعر الدرهم الإماراتى فى مصر اليوم الجمعة 3-9-2021

أبل في شراكة مع تويوتا لإنتاج أول سيارتها الكهربائية الأولى 2024

شاهد| جهود مضنية لشفط مياه الصرف بالتجمع.. وانتشال السيارات الغارقة

محمد بن راشد: استطلاع رأي 55 ألف متعامل حول الخدمات فى 30 جهة حكومية

شاهد.. المران الأخير لـ منتخب مصر قبل السفر إلى الجابون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة الإيجار والعقد 5 سنوات.. تعديلات مرتقبة لإيجارات المحال القديمة

أول قرار من اتحاد الكرة عقب فوز منتخب مصر أمام أنجولا

إجراء جديد ينتظر المحال العامة.. 8 شروط لإصدار التراخيص بالقانون

السيارات تسبح في المياه.. انفجار ماسورة صرف بالتجمع الأول يغرق الشوارع .. شاهد

مفاجأة .. بسبب الزمالك رضا عبد العال يعلن اعتزاله التحليل فى هذه الحالة

نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراه محمد رمضان ببيان رسمي جديد

الفيضان يعزل جزيرة كفر داوود بالمنوفية.. والأهالي يستغيثون.. فيديو

لمدة 21 يومًا.. تعرف على التحويلات المرورية بمحيط الإغلاق الكلي لمنزل المريوطية المؤدي للبحر الأعظم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

السيسي لـ أبو مازن: مصر مستمرة في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية

فيديو

حالة بها نزع الشقة.. مقترحات النواب لتعديل قانون الإيجار القديم

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

فيديو جراف.. نقابة الممثلين بلبنان تنهي جدل دكتوراة محمد رمضان

دمار شامل.. إعصار وفيضان يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (14)

سيد طه فايز يكتب: كنز جامعة القاهرة

طلعت القاضي  يكتب: لجنة الانضباط بين البنود والإحباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

د.محمود بكري

معركة الوعي (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

الريادة المصرية ومؤتمر بغداد

اﻟﻤﺰﻳﺪ