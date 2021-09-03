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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مركز طما بسوهاج.. 5 مجمعات خدمية وتطوير وحدات طب الأسرة

مركز طما بسوهاج
مركز طما بسوهاج

سلط برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، الضوء على مركز طما في محافظة سوهاج، الذي أتيح له 173 مشروعا في القطاعات كافة. 

وذكر تقرير عرضه البرنامج، أن هذه المشروعات ستغطي كل القطاعات المعني بها المواطن الريفي مثل الصرف الصحي لـ13 قرية وما يتبعها من توابع ونجوع، كما يتم تدشين 5 مجمعات خدمية بطما وهو ما يعبر عن نقلة حضارية كبيرة يعيشها المواطن السوهاجي. 

وجاء في التقرير، أن مشروع حياة كريمة عمل على تطوير القطاع الصحي بشكل كبير، بعدما كانت الأبنية الصحية متهالكة ويخشى الأطباء العمل فيها، وهو ما تغير كثيرًا، فقد جرى تطوير وحدة طب أسرة بشكل شامل. ويعتبر المركز الزراعي من أبرز خدمات حياة كريمة، وهو عبارة عن جمعية زراعية ووحدة بيطرية، لكي يحصل الفلاح والمزارع على الخدمات من مكان واحد دون أي تعب يُذكر، كما قاربت مدرستان على الانتهاء، وتحديدا في 31 ديسمبر الحالي، وهما مدرسة كوم العرب الرسمية للغات ومدرسة كوم العرب التجريبية.

 

مركز طما برنامج صباح الخير يا مصر مشروع حياة كريمة حياة كريمة اخبار التوك شو

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