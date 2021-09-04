عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الكلام الجارح في الإسلام وأثره على النفس

حكم الكلام الجارح
حكم الكلام الجارح في الإسلام وأثره على النفس

يتعرض البعض منا في حياته اليومية إلى مواقف صعبة وقد يوجه له الكلام الجارح الذي يؤثر على النفس ويجعله في حالة حزن وغضب، فيسأل الناس عن حكم الكلام الجارح وعقابه في الإسلام.

وزير الأوقاف من الشرقية: شعار المرحلة الراهنة هو بناء الوعي والإنسان

من تبدلها هلك.. خطيب المسجد النبوي: الكلمة الطيبة نعمة الله ورحمته

حكم الكلام الجارح

حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يصون الإنسان لسانه عن الفحش وسيئ الكلام، وأن ينطق به قول الإيمان ووجوه الخير المختلفة، فَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ لِي فِي الإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ، قَالَ: «قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ فَاسْتَقِمْ» رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، أَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ» رواه الترمذي، وما بين اللحييْن هو اللسان، وما بين الرجليْن هو الفرج.
 

عقاب الكلام الجارح

وحين سأل معاذ بن جبل الرسولَ صلى الله عليه وآله وسلم عن عمل يدخله الجنة، قال له: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟» قَالَ مُعَاذُ: "بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ". قَالَ: «رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ»، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ؟» قَالَ: "بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ" فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، قَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا»، فَقَالَ: "يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟" فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟!» رواه الترمذي.

فصيانة اللسان من الوقوع في الأذى والفحش والغيبة والنميمة والسب والقذف والسخرية والاستهزاء، من أفضل الخصال التي ينبغي على الإنسان أن يقوم بها، وأن يزكي لسانه بقول الخير والذكر وما يصلح بين الناس ويؤلف قلوبهم؛ فيفوز برضا الله وينال على ذلك الجزاء الأوفى منه سبحانه وتعالى.

أثر الكلام الجارح في النفس

القول اللين، والكلام المهذب، والتواصل الجيد بين الزَّوجين أمور معينة على تجاوز تحديات أسرتهما المشتركة؛ في حين أن القول الغليظ، والكلام القاسي، والتواصل السَّيء سُلوكيات تُعَظِّم الصَّغائر، وتصطنع المشكلات.

الكلام الجارح من الحبيب

نبه الدكتور عمرو الورداني، أن النكد الزوجي ينتج عن ثلاثةُ أمور، أولاهما: كثرة الإنتقاد، ثانيهما: كثرة اللوم، وثالثهما: كثرة الشكوى.

وتابع « الورداني» خلال لقائه ببرنامج « من القلب للقلب» المذاع على فضائية «mbc مصر» أن الثلاثة أمور السابقة هي صفات الإنسان النكدي أيضًا، مشيرًا إلى أن النكد يؤدى إلى الاستهلاك العاطفي للزوج أو الزوجة.

الكلام الجارح وأثره

وواصل أمين الفتوى أن المرأة لا تتحمل الانتقاد، بل إنه يؤدي إلى تدميرها نفسيًا، كقيام الزوج بانتقاد أشياء في شكها أو أسلوبها أو أكلها.  

وأشار إلى أن أول قيمة يضيفها الرجل للمرأة هى الاحتضان والاحتواء؛ لتشعر الزوجة أن هناك من يوفر لها مقدارا من الأمن ومن يدعمها في الدراسة أو تطوير شخصيتها أو عملها.

ولفت أمين الفتوى  أن أول مايطلبه الزوج من زوجته هو التقدير؛ لأنه قيمة إضافية أولية، وعليه الاحتواء والأمان والتقدير لها.

ونصح بأن يستخدم الزوجان طرق التعبير عن الحب، واستخدام كلمات التحفيز، أو الأفعال التي تعبر عن الحب، أو الهدايا أو الجلوس وقتا كافيا مع شريك الحياة.

واختتم: لابد أن يكون هناك جلسة مطولة يتحدث فيها الزوجان في هذه الأمور، وأن يتكلم كل منهما عن مراده خلال العامين المقبلين على سبيل المثال.

طرق التخلص من الغيبة والنميمة

- الإكثار من ذكر الله.
- حافظ على صلواتك الخمس.
-استشعر رقابة الله تعالى لك فيما تقول وفيما تفعل.
-احرص على تغيير المنكر بيدك أو بلسانك، إذا رأيت مغتابًا انصحه وردّه إلى الصواب.
- احرص على مصلحة المسلمين، كالتحذير من الشر، بالنصح والإرشاد.
- ابتعد عن التنابز بالألقاب، كالأعشى والأعمى وغيرها، حيث يحرم ذكر هذه الصفات بأي شخص للتنقيص .
- ردع المغتاب والنمّام عن فعله.
- تذكير المغتاب بعقاب الله تعالى.
- إقناع المغتاب بالحسنى بالرجوع عن الغيبة والنميمة.

الكلام الجارح الإسلام حكم الكلام الجارح عقاب الكلام الجارح أثر الكلام الجارح

ترشيحاتنا

أفغانستان .. البنتاجون يعلق على الضربة العسكرية ضد داعش في كابول

ثلاثي الطيات.. سامسونج تكشف عن نموذج مذهل يغير مفهوم الهواتف القابلة للطي

حكم الكلام الجارح في الإسلام وأثره على النفس

يشبه فى عصبيته النار.. 6 صفات لا تتوقعيها عن برج الأسد

حظك اليوم 4/9/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأمن يكشف تفاصيل تعدى صاحب قاعة أفراح على سيدة بالمنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم عسكري على سد النهضة وسقوط قتلى ومصابين

موقع استخباراتي يكشف عن تحرك مصري بشأن الملء الثالث لسد النهضة

كلمة كذاب أشعلت الأجواء.. الكواليس الكاملة لرحيل علي ماهر عن المصري "خاص"

أول تعليق من السودان بشأن الهجوم على سد النهضة

استيراد هذه السيارات بدون جمارك .. تفاصيل

أمطار متوقعة| الأرصاد توضح حالة الطقس وحقيقة تعرض مصر لأعاصير

دار الإفتاء: مسألة رؤية الله تعالى وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة

شعبة الخضراوات تكشف سبب ارتفاع أسعار البطاطس والطماطم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصنع محترفي الأفلام بالأردن| مهرجان عمان السينمائي 2021 "جرأة فنية وحضور مصري خاص"

صور مروعة وفيديوهات صادمة.. ماذا فعل إعصار إيدا وعواصفه المدمرة بـ أمريكا؟

تفاصيل مسرحية "ورطة عائلية" قبل عرضها الليلة على "MBC مصر"

جثمان الفنان ماهر سليم يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة

فيديو

فيديو جراف.. تيجراي يستهدف سد النهضة والجيش الإثيوبي يتصدى

النيابة تحقق .. مَن وراء حريق محل لعب أطفال بالموسكى؟

اشتغلت وعندي 14 سنة| هند صبري تروي تفاصيل من حياتها "فيديو جراف"

فيديو جراف.. نجم الزمالك لـ كرة السلة الجديد لعب في إسرائيل

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: طلقني...!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «9»

بيري محمد تكتب: تالق مصر فى سجلات البارالمبية والعالمية 

رجب الشرنوبي يكتب: سياسة مصر الخارجية.. رؤية إستراتيجية (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «2»

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة» كنز الجمال المنسى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

اليائس يرفع أيده

إبراهيم شعبان

لماذا اختفت الاستثمارات الإعلامية والصحفية؟!

هويدا دويدار

هل يحتاج العراق إلى ربيع عربي جديد؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: إشكالية الحدود الأفغانية الطاجيكية

مروة لطفي

الحب الحلال

بهجت العبيدي

التخلف والحلول الغيبية!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: صعوبات البنك المركزى الافغانى

محمد نوار

أساليب القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ