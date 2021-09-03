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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكثر مقاومة للقاحات.. أستاذ علم أوبئة: 4500 حالة من متغير "مو" حول العالم

صدى البلد

أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن متغير مو الجديد لفيروس كورونا ظهر بمدينة هونج كونج الصينية.

وتابع عنان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" تم اكتشاف  3 حالات إصابة بمتغير "مو" الجديد لفيروس كورونا ، لافتا إلى أنه تم الإبلاغ عن حوالى 4500 حالة من متغير "مو"، في جميع أنحاء العالم، مع اكتشاف أكثر من نصفها في الولايات المتحدة.

وأشار أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن متغير "مو" يحتوى على عدد من الطفرات التي تشير إلى أنه يمكن أن يكون أكثر مقاومة للقاحات.

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قالت وكالة الصحة العامة في فرنسا، إن متحور "مو" من فيروس كورونا، والذي رصد  للمرة الأولى في كولومبيا بداية العام، "يندر تسجيلها" في الوقت الحالي.

وقالت المسؤولة في قسم الأمراض المعدية في وكالة الصحة العامة سيبيل برنار-ستوكلين في مؤتمر صحفي إن السلطات الحية تراقب مسار تطور المتحور "مو" بعناية شديدة.

وأضافت أنه في الوقت الحالي "يندر تسجيلها في فرنسا"، وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية أغسطس، أنه يجب تعقب متحور "مو" الذي يعتقد أنه مقاوم للقاحات.

منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية الولايات المتحدة فيروس كورونا دكتور إسلام عنان

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