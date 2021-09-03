طه كرسوع: تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة حدث تاريخي

أكد المستشار طه كرسوع الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، أن مجلس الدولة وافق علي تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة بطريق النقل لمجلس الدولة لشغل وظيفة مندوب أو نائب بالمجلس، مؤكدا أن تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة حدث تاريخي

وتابع كرسوع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" تم التنسيق مع رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدول لإتمام عملية النقل.

وأشار إلي أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اليوم العالمي للمرأة بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدول والنيابة العامة.

ولفت إلي أن مجلس الدولة يُرحب بعضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة للعمل كقاضيات في مجلس الدولة.



