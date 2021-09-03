أستاذ انتشار أوبئة: فعالية اللقاح قد تقل بنسبة 25% مع مو

أكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن متغير مو قادر على الهروب من مضادات الأجسام أو اللقاح، وهذا يحتاج إلى دراسة موسعة للتأكد من فاعلية اللقاح وقد تقل نسبة فاعلية اللقاح معه بنحو 25%، ولكن من المبكر تحديد النسبة، وفي غضون أسابيع قليلة ستعلن هذه النسبة.

وتابع عنان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" تم اكتشاف 3 حالات إصابة بمتغير "مو" الجديد لفيروس كورونا ، لافتا إلى أنه تم الإبلاغ عن حوالى 4500 حالة من متغير "مو"، في جميع أنحاء العالم، مع اكتشاف أكثر من نصفها في الولايات المتحدة.

وأشار أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن متغير "مو" يحتوى على عدد من الطفرات التي تشير إلى أنه يمكن أن يكون أكثر مقاومة للقاحات، مضيفا:" متغير مو الجديد لفيروس كورونا ظهر بمدينة هونج كونج الصينية.



اقرا أيضا

فرنسا تكشف مدى انتشار متحور «مو» داخل أراضيها

قالت وكالة الصحة العامة في فرنسا، إن متحور "مو" من فيروس كورونا، والذي رصد للمرة الأولى في كولومبيا بداية العام، "يندر تسجيلها" في الوقت الحالي.

وقالت المسؤولة في قسم الأمراض المعدية في وكالة الصحة العامة سيبيل برنار-ستوكلين في مؤتمر صحفي إن السلطات الحية تراقب مسار تطور المتحور "مو" بعناية شديدة.

وأضافت أنه في الوقت الحالي "يندر تسجيلها في فرنسا"، وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية أغسطس، أنه يجب تعقب متحور "مو" الذي يعتقد أنه مقاوم للقاحات.