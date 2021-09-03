أشرف زكي: سعيد بتكريم الرئيس الفلسطيني.. والفنان أسامة عباس هو من يرفض العمل

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنني أتوجه بالشكر للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على التكريم، مؤكدا ان هذا التكريم ليس لشخصي فقط وإنما تكريم لفنانين مصر.

وأضاف أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المصري أفندي” عبر فضائية “المحور”، أن الرئيس الفلسطيني متابع للأعمال الفنية العظيمة ويعلم العديد منها جيدا مثل “رأفت الهجان” والمخرج “يحيى العلمي”.

يتأنى في اختيار أعماله

وتابع أشرف زكي، أنا على تواصل مع الفنان “أسامة عباس” وهو من يرفض العمل، لأنه يرغب بأداء اعمال معينة، مؤكدا أنه يتأنى في اختيار أعماله.

وأشار زكي إلى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يعمل، وانا شاركت معه من قبل في مسلسل “كلبش 2"، مؤكدا أن الفنانين الكبار عظام ولهم اعمال فنية كبيرة، فلا يمكن لعمل درامي أن ينجح دون مشاركة الفنانين الكبار.

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن نقابة الممثلين مسجل بها 4000 عضو ، مؤكدا أن النقابة بها 11 شعبة .