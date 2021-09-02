أبو مازن يقلّد أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين

قلّد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكى ، النجمة الكبرى لوسام الثقافة والعلوم والفنون لدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال استقباله في مقر اقامة الرئيس محمود عباس بجمهورية مصر العربية في قصر الأندلس الرئاسي ، وتسلم الوسام الفنان أشرف زكي بحضور زوجته الفنانة روجينا وابنته .

ومنح “عباس”، الفنان أشرف زكي ، النجمة الكبرى، تقديرا لدوره الكبير في إعلاء الشأن الثقافي والفني، وتقديرا لمسيرة طويلة حافلة بالعطاء الفني من الأعمال الفنية القيمة، وتثمينا لمواقفه الوطنية ومناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية، وتقديرًا لدوره النقابي الذي عبّر عن الموقف الوطني لجموع الفنانين المصريين .

وكان قد علق الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية،على شائعة بحث الفنان أسامة عباس عن عمل عبر حساب وهمي على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن "المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" فوجئت بتلك الشائعة وأنا عارف أن الفنان اسامة عباس مش هيعمل كده ونفيت الأمر مباشرة"، مضيفا: "أصبحنا مادة للشائعات وباحثي الشهرة وركوب الترند على السوشيال ميديا ".

وأكمل أشرف زكي :" الفنان أسامة عباس اختار أن يبتعد قليلا عن الوسط الفني وينتقي الأعمال الفنية التي يشارك فيها ".

وتابع أشرف زكي :" ما حدث إساءة لنا وأتقدم بالاعتذار للفنان أسامة عباس ولكل فناني مصر على تلك الشائعة، ولن نترك من روج تلك الشائعة".

ولفت أشرف زكي :" نحن في مطاردة مع مروجي الشائعات عن الفنانين على السوشيال ميديا “، مضيفا: "مش هنسيب حقنا".