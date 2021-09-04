أسعار العملات الأجنبية والآسيوية اليوم السبت 4-9-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى المصرى خلال تعاملات اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي.

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالي:

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم السبت 15.63جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الكندى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم السبت 12.36جنيه للشراء و 12.49 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأسترالى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم السبت 11.49جنيه للشراء و 11.65 جنيه للبيع

ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم السبت

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلى نحو 18.49جنيه للشراء و 18.85 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلى نحو 21.51 جنيه للشراء و 21.73 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 17.05 جنيه للشراء و 17.20 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف كورن دانمركى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلى 2.48جنيه للشراء و2.50 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلى 1.79 جنيه للشراء و1.81 جنيه للبيع .

استقرت سعر صرف كورنا سويدية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلى 1.81 جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع .

اسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى خلال تعاملات اليوم السبت

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.19جنيه للشراء و 14.30 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت عند 2.41 جنيه للشراء و2.43جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .