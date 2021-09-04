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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاشتاج الأهلي فوق الجميع يتصدر تويتر.. والجمهور يدعم كبير القارة السمراء

صدى البلد

تصدر هاشتاج الأهلي فوق الجميع موقع التواصل الاجتماعي تويتر، دعما للنادي خلال مسيرته القادمة، وطال الجمهور النادي بمزيد من البطولات والانجازات خلال الفترة القادمة.

 

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا، ووصل لقائمة الأكثر تداولا خلال الساعات القليلة الماضية.

 

ونشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

-ميكيسوني: فخور بالانضمام لـ الأهلي .. وأحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية

أكد الموزمبيقي لويس ميكيسوني المنضم حديثا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته وفخره بالانضمام إلى نادي القرن.

-بعثة يد الأهلي تعود إلى القاهرة بعد التتويج ببطولة إفريقيا

عادت بعثة النادي الأهلي لكرة اليد إلى مصر، عبر مطار القاهرة؛ بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا علي حساب فريق وداد سماره المغربي.


-بعد الفوز بكأس الكئوس الأفريقية في اليد| الاهلي فوق الجميع يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا وجماهير نادي الأهلي هاشتاج #الاهلي_فوق_الجميع، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، لتدشين رسائل تشجيعية ودعم من أجل نادي الأهلي.

 

-رئيس سموحة يهنئ الأهلي ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية للأندية لكرة اليد

قدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، وأعضاء مجلس الإدارة، التهنئة إلى النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، ومجلس الإدارة وجماهير النادي بمناسبة فوز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية للأندية لكرة اليد للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على وداد سمارة المغربي في نهائي البطولة والذي جرى أمس الخميس. 

 

-الأهلي يقترب من حسم صفقة محمد بسام حارس طلائع الجيش.. تفاصيل

كشف الإعلامي يحيى حمزة كواليس انتقال محمد بسام حارس مرمي طلائع الجيش إلى النادي الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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