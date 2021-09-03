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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس سموحة يهنئ الأهلي ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية للأندية لكرة اليد

فرج عامر ومحمود الخطيب
فرج عامر ومحمود الخطيب

قدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، وأعضاء مجلس الإدارة، التهنئة إلى النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب، ومجلس الإدارة وجماهير النادي بمناسبة فوز فريق كرة اليد بالنادي الأهلي ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية للأندية لكرة اليد للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على وداد سمارة المغربي في نهائي البطولة والذي جرى أمس الخميس. 


حسم الأهلي لقب النسخة الـ37 من البطولة لصالحه بعد أن تغلب على الفريق المغربي بنتيجة 29-24؛ ويعد هذا اللقب هو الرابع للأهلي في تاريخ مشاركاته بالبطولة الإفريقية.

ووتوج الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد الفوز على فريق وداد سمارة المغربي 29-24 في المباراة النهائية التي استضافتها مدينة مكناس على مدى الأيام الماضية.

أقيمت المباراة على صالة المسيرة بمدينة مكناس، وواصل خلالها «رجال يد الأهلي» عروضه القوية، وقدم اللاعبون أداءً مميزًا للغاية بفضل الهجمات السريعة والدفاع المحكم والتصويبات القوية، ليتقدم في الشوط الأول بنتيجة 12-10، فيما استمر الأداء القوي بالشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة 29-24 ويتوج باللقب.

وقدم فريق رجال يد الأهلي عروضًا مميزة طوال البطولة، وحقق العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز على فرق سوكوتو ريما النيجيري ورد ستار الإيفواري وفاب الكاميروني.

وفي الدور ربع النهائي للبطولة تغلب «رجال يد الأهلي» على فريق ASFA السنغالي، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي، ويحقق الفوز على فريق إنتر كلوب الأنجولي ليتأهل إلى المباراة النهائية، ويتغلب على فريق الوداد ويتوج بالبطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخططا للأحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

المهندس محمد فرج عامر نادي سموحة النادي الأهلي محمود الخطيب وداد سمارة المغربي كأس الكؤوس الإفريقية

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